¡Un gesto admirable!: Durante la cuarentena dos abogadas de General Pico asesoran gratis a mujeres que sufran violencia de género

Tweet Con el comienzo de la cuarentena obligatoria por la pandemia de Coronavirus los casos de violencia de género y de femicidios aumentaron en todo el país arrojando cifras realmente preocupantes. Con el comienzo de la cuarentena obligatoria por la pandemia de Coronavirus los casos de violencia de género y de femicidios aumentaron en todo el país arrojando cifras realmente preocupantes. En este sentido, el pasado domingo por la noche, dos abogadas de General Pico que suelen trabajar temáticas de género, Leticia González y Alina Acebal tomaron la decisión de ponerse a disposición de mujeres que estén atravesando contextos de violencia de forma totalmente gratuita. Una de las abogadas, Leticia González aseguró que “el domingo pasado se hizo pública una iniciativa que emergió un poco a partir de que nos llegó el comentario de que buscando en Internet, el término más buscado en Google en estos días, eran las palabras “maltrato”, “maltrato infantil”, “violencia doméstica”, “como sacar a mi marido del hogar”, “marido violento”… Nos llamó la atención un poco más de lo habitual”. Del mismo modo, la abogada agregó que realmente fue sorprendente estas búsquedas, “a pesar del conocimiento que tenemos a partir de la experiencia recogida desde nuestro estudio privado que se dedica especialmente a Derecho de Familia”. En cuanto a esta gran iniciativa, González explicó que “en estos momentos de encierro y de falta de disponibilidad económica es cuando más se recrudece la violencia doméstica hacia las mujeres. Entonces se nos ocurrió que en estos tiempos de aislamiento alguien podría necesitar ayuda inmediata, urgente y para que tenga una herramienta más salimos a ofrecer nuestro trabajo desinteresadamente”. Asimismo, la abogada aseguró que “ya de por sí es una situación difícil, lo es más aún en esta situación excepcional donde el agresor está en el hogar permanentemente. Es muy difícil salir a buscar ayuda en este contexto”. A su vez, relató que “tenemos el estudio cerrado estos días entonces hablamos siempre de ver qué podemos hacer y el domingo pasado se nos ocurrió esto. No queríamos que esta situación económica sea un impeditivo para que alguien pidiera ayuda. No tener plata para poder pagar un abogado. Que la cuarentena, el encierro y no tener dinero no se transformen en un impedimento para solicitar ayuda en el caso que alguien lo necesite”. Acerca de estos casos de violencia doméstica, la abogada contó que “es una situación dramática porque se necesita ayuda de inmediato y además estás conviviendo muchas veces con el agresor sin poder salir”. Por último, a modo de ejemplo, González detalló que “una persona que nos consultó, lo hizo a escondidas en un baño porque está con un bebé. Son situaciones muy difíciles. En este caso, esta persona es de Tucumán y nuestra iniciativa llegó hasta allá después de compartirla. Por suerte la pudimos ayudar” concluyó. Si estás sufriendo una situación de violencia de género te podes comunicar con la abogada Leticia González al: 02302 347212 o a los mails: leticiaernestinagonzalez@gmail.com o alinaacebal@hotmail.com, ambas del Estudio Jurídico Acebal González. Soy abogada y en estos días en q no puedo trabajar en mi Estudio aviso Si sos mujer y estás siendo maltratada en cualquier forma dentro de tu hogar me contactas y me ocupo de sacar a ese violento de casa para q tengas una cuarentena en paz y q no vuelva mas No te cobro, te ayudo. — Alina Acebal (@alinaacebal) April 12, 2020 Fuente: Infopico Fuente: Infopico Próximo >