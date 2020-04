El lunes 20 la Cooperativa Eléctrica abre sus oficinas atendiendo solo por turnos

Tweet Así lo dio a conocer este jueves en Master FM 102.1 el Pte. del Consejo de Administración Daniel Garcia expresando que se comenzara con el cobro de servicios a partir del lunes pero desde hoy a las 8 a la mañana se puede sacar turno llamando al teléfono fijo 02337- 404003. Nueva modalidad “Los socios, a partir de este viernes a las 8 de la mañana y hasta el mediodía está habilitada la línea telefónica fija 02337-404003, podrá sacar el turno, se le dará el horario y podrá ir a la Cooperativa a partir del lunes y abonar con efectivo, cheque, tarjeta de crédito o débito además de poder pagar en forma electrónica entrando en www.coopriv.com.ar ...” – señalo Garcia agregando además que – “hay mucha gente que quiere tener las facturas al día y está muy bien, pero estamos pasando por un momento muy malo y tenemos que cuidarnos entre todos, por eso ahora a partir de este viernes sacando turno podrán llegarse a la Cooperativa entre las 8 y las 12 del mediodía a pagar las facturas, y esto da buenos resultados, podremos continuar con las puertas abiertas de la Cooperativa, todo dependerá de la responsabilidad de los socios y que las personas mayores NO VENGAN A HACER LAS COLAS, soliciten por favor a un familiar, avecino o quien fuere que le haga el favor de pagárselas…” Estimación de estados “Es importante también que sepan que con la medida tomada previamente y no pudiendo salir a tomarse los estaos, es que los mismos son estimativos, o sea que algunos estarán pagando por el consumo de 45 días, o sea que se estimara el estado de acuerdo al mes anterior, así que seguramente el estado va a variar el mes próximo, pero queremos que se queden tranquilos porque los números son correlativos y no hay forma de equivocarse, y si eso sucediera, se hará la nota de crédito correspondiente…, no se repartirán las facturas, solo se imprimen en la Cooperativa y todo aquel que no lo tenga se le entregara cuando vengan a pagar…” – aseguro el Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, Daniel Garcia ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >