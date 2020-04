El Gobierno recomendó el sexo virtual en medio del aislamiento obligatorio

Tweet El médico infectólogo José Barletta dio recomendaciones para evitar la transmisión del virus en las relaciones sexuales El médico infectólogo José Barletta dio recomendaciones para evitar la transmisión del virus en las relaciones sexuales Todas las mañanas, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, convocan a especialistas para brindar información sobre distintos aspectos vinculados a la pandemia. Este viernes, el experto invitado fue el médico infectólogo José Barletta, que difundió recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus a través de la vía sexual. “En el marco de seguir brindando información a situaciones cotidianas en el marco de la pandemia, muchas consultas tenemos sobre este tema y muchas personas que por ahí no se animan a consultar, por eso en este reporte vamos a hablar de sexo seguro en tiempos de COVID”, introdujo Vizzotti. Barletta informó que la ciencia confirmó que el virus se transmite a través de los besos, pero hay pocas precisiones sobre qué sucede con el semen y otro tipo de secreciones corporales. En ese marco, en medio de la cuarentena total dispuesta por el Poder Ejecutivo, reforzó el mensaje de aislamiento y pidió específicamente evitar encuentros sexuales con personas con las que no se convive. Recomendó apelar a las videollamadas, el sexo virtual y el sexting y recomendó específicamente lavarse las manos después de la masturbación y desinfectar teclados, pantallas y juguetes sexuales una vez concluido el acto. Dijo también que hay que evitar los contactos incluso con una pareja estable cuando aparecen síntomas vinculados al COVID-19. Recientemente, el Ministerio informó que "la nueva definición de caso sospechoso de COVID-19 incluye a toda persona que presente fiebre de 37.5 grados o más, y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto (anosmia/disgeusia) sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico”. La transcripción completa de las recomendaciones del doctor Barletta: A esta altura, está bastante claro que el nuevo coronavirus se elimina a través de gotas que se producen cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Hay muy poca información disponible hoy de si el virus se elimina efectivamente a través del semen y a través de las secreciones de la vagina y del recto. Está muy claro que el virus se puede transmitir muy fácilmente a través de actos cotidianos como los besos. Hay poca información a la fecha de si es posible la transmisión por vía sexual, pero también es bastante probable que pueda transmitirse a través de prácticas como el sexo anal u oral. A esta altura todos sabemos y lo venimos repitiendo todos los días que el distanciamiento es la medida más efectiva que tenemos para prevenir la transmisión del nuevo coronavirus y cuando hablamos de distanciamiento social, hablamos de evitar el contacto cara a cara entre otras cosas, lo que incluye los encuentros sexuales con personas con las que no convivimos. Tenemos que tener en cuenta que estas medidas son transitorias y es la mejor herramienta que tenemos. Hay un montón de aplicaciones online para conocer personas, eso se puede seguir usando sin ningún problema, pero hay que entender que lo mejor es evitar encontrarnos con personas con las que no convivimos. En este escenario, herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexting, pueden ser una buena alternativa. Es importante evitar los encuentros sexuales con las personas que no convivimos y con cualquier otra persona que tenga fiebre o síntomas respiratorios, incluso si es alguien con quien convivimos e incluso si es nuestra pareja estable. Sabemos que el lavado de manos también es una medida que es altamente efectiva para reducir la transmisión el nuevo coronavirus. Es más importante que nunca el lavado de manos después de las relaciones sexuales, después de la masturbación o después del sexo virtual. Es importante lavar y desinfectar teclados, teléfonos, juguetes sexuales y cualquier otro objeto que hayamos usado incluso si no fue compartido con otras personas. Hay que recordar también que el preservativo es una medida altamente efectiva para prevenir la transmisión del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Y además previene lo embarazos no intencionales. Y también es importante recordar que hay algunas infecciones de transmisión sexual como la hepatitis B que podemos prevenirla con vacunas que hoy están en nuestro calendario nacional de vacunación. Recordemos que las personas con VIH que reciben tratamiento antiretroviral y que mantienen una carga viral indetectable no pueden transmitir el virus a otras personas por vía sexual. Próximo >