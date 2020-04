Berni recorrió la provincia para acordar una agenda en común contra la pandemia

Tweet El ministro de Seguridad se interiorizó de los pormenores de cada localidad en la lucha contra el covid-19. “Debemos seguir insistiendo en las medidas de prevención”, aseguró y advirtió que si no se respeta la cuarentena “vamos a terminar como EE.UU., como España o Italia”. El ministro de Seguridad se interiorizó de los pormenores de cada localidad en la lucha contra el covid-19. “Debemos seguir insistiendo en las medidas de prevención”, aseguró y advirtió que si no se respeta la cuarentena “vamos a terminar como EE.UU., como España o Italia”. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, mantuvo una atareada agenda eta semana con recorridos por distintas localidades del interior de la provincia, para interiorizarse de los pormenores de cada distrito en la lucha contra la pandemia del coronavirus. En este sentido, Berni, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, mantuvieron una serie de reuniones y actividades en común en el marco de las acciones para contener la evolución de la pandemia de coronavirus. El epicentro fue el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde a las 10 hs mantuvieron un encuentro privado, del que participaron el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Mario Baudry, y referentes de organismos de seguridad, sanitarios y de prevención que integran el Comité de Emergencia. Uno de los puntos centrales en los que se trabajó fue en el abordaje ante la llegada de marplatenses que arribarán próximamente al país y que regresarán a sus hogares. En las próximas horas llegará un bus con 30 vecinos que provienen de Brasil –el mismo destino del que llegó el nuevo caso confirmado de coronavirus-, mientras que se esperan nuevos contingentes en días posteriores. Precisamente, el ministro hizo referencia a esta situación en la posterior conferencia de prensa. “Estamos aceitando algunas demoras que tenemos con algunos organismos, que hoy van a estar totalmente solucionados y va a permitir un mejor control de quienes ingresan en Mar del Plata. Sobre aquellos que quedaron varados en el exterior y están regresando en Argentina”, dijo. Sobre el cuadro general, Berni sostuvo que “estamos generando todos los mecanismos de articulación territorial en todos los lugares más importantes, como Mar del Plata, es decir, las zonas más vulnerables en cuanto a densidad demográfica. Estamos trabajando todos en la misma dirección, generando mecanismos para que la retroalimentación de información repercuta positivamente”. Por su parte, Montenegro apuntó en la misma dirección, luego de asegurar que mantiene un contacto fluido con el funcionario bonaerense. “El hecho de que él pueda tener una apreciación clara de cada equipo de trabajo es importante, como también delinear algunas cuestiones a futuro que se trabajaron en la reunión”, manifestó. “Esto habla del trabajo en conjunto que se viene realizando en salud, emergencia y seguridad. Importancia de tener claro que este tiene que ver con lograr un buen resultado. La única forma posible es trabajando coordinadamente ente los equipos de nación, Provincia y Municipio, algo que en la ciudad se está llevando a cabo”, reforzó. Sobre la evolución de los operativos de control, Berni destacó que “estas medidas que se van tomando van achatando la curva de contagio, lo que nos ha permitido como bueno fortalecer el sistema de salud, pero también existe la sensación de que al no haber los casos que vemos en Estado Unidos, España o Italia pareciera que eso no nos va a tocar. Si nosotros seguimos así vamos por el buen camino; si nos relajamos y creemos que no nos va a tocar, vamos a terminar como EE.UU., como España o Italia”. En los últimos días el funcionario, recorrió diferentes ciudades del interior bonaerense. En este sentido, pasó por Bahía Blanca, donde se reunió con el intendente, Héctor Gay, mientras que en Tres Arroyos, destacó: “Nos llevamos la tranquilidad de que las cosas se están haciendo muy a conciencia y con un gran compromiso del intendente y todos sus colaboradores. Además la parte de salud tiene todo muy controlado”, dijo el funcionario en rueda de prensa. La recorrida además incluyó la localidad de Tandil, donde se reunió con el intendente Miguel Lunghi, visitó la Jefatura Departamental de Policía, y el Hospital de Niños local, entre otras actividades. También estuvo en Carmen de Patagones, donde destacó: “La no circulación comunitaria del virus pone a Patagones en un lugar de privilegio, lo que permitiría –de acuerdo a lo que diga el intendente- ir flexibilizando la cuarentena” y añadió que vio “una cuarentena muy estricta, en la ruta casi exclusivamente con camiones, muy organizado. El interior de la provincia es muy distinto al conurbano”. Temprano a la mañana de este viernes, estuvo en Necochea, donde evaluó: "Hay un alto cumplimiento de la cuarentena en cada uno de los distritos del interior. La gente se ve muchísimo menos en la calle, hay más control relativo, porque la densidad demográfica es menor", dijo el funcionario provincial al evaluar el distanciamiento social obligatorio en ese municipio de la costa atlántica bonaerense. Para esta jornada se espera también su arribo a Villa Gesell, donde lo recibirá el intendente del Frente Todos, Gustavo Barrera. Allí visitará centros hospitalarios y controles de ingresos. Más tarde, el ministro se trasladará a Pinamar, donde el intendente Martín Yeza, lo acompañará al Hospital Municipal y desde allí van a recorrer distintos lugres dispuestos para atención de gente. Al culminar el encuentro, Sergio Berni se trasladará al Partido de la Costa, que conduce Cristian Cardrozo, del Frente de Todos, oportunidad en donde visitará el hospital de Mar de Ajó, el Municipio, una sala de emergencia, entre otros lugares. Próximo >