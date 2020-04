Alberto Fernández y Sergio Massa tuvieron una videoconferencia con la oposición

Tweet El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde junto al Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa una videoconferencia con los presidentes de bloques de la Cámara de Diputados, con quienes analizó las medidas que lleva adelante el Gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus. El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde junto al Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa una videoconferencia con los presidentes de bloques de la Cámara de Diputados, con quienes analizó las medidas que lleva adelante el Gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus. El mandatario estuvo acompañado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa; el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, Fernando Navarro. La reunión se realizó desde la residencia de Olivos con los diputados Mario Negri (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Cristian Ritondo (PRO), Eduardo Bucca (Interbloque Federal), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), Nicolás Del Caño (PTS/Frente de Izquierda), Romina del Plá (Frente de Izquierda), Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal) y Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino). El objetivo del encuentro virtual fue informar sobre lo realizado en materia sanitaria y económica para afrontar la crisis por el coronavirus, tras casi un mes de cuarentena. Además, participan como oyentes los diputados Álvaro González (PRO), José Luis Gioja (Frente de Todos) y Alfredo Cornejo (UCR), entre otros. La videoconferencia de esta tarde con los jefes de bloques se acordó el martes en un almuerzo que mantuvo el Presidente con Massa. Tras ese encuentro, el titular de la Cámara baja se comunicó el miércoles por la noche con los jefes de bloques para confirmar la realización de la reunión virtual y les pidió que arbitraran las medidas técnicas necesarias para que la videoconferencia se pudiera realizar esta tarde. Mario Negri es uno de los que habló en la videoconferencia. Las autoridades de Juntos por el Cambio, junto con los jefes de los bloques parlamentarios de ese espacio, habían pedido el viernes pasado una audiencia virtual con el Presidente para conversar sobre los modos de colaboración frente a la pandemia y poner a su consideración propuestas elaboradas desde ese espacio para afrontar la actual situación. "Proponemos crear un Consejo Económico y Social para facilitar el intercambio de iniciativas y garantizar una mayor participación de la oposición en la lucha contra la pandemia", afirmó Ritondo, quien volvió a pedir que el Congreso funcione de forma presencial, al señalar que su espacio ofreció "alternativas para que las Cámaras puedan sesionar respetando todas las normas de higiene y distancia social", y así "garantizar la institucionalidad también en el contexto de la pandemia". En la misma línea se expresó su compañero de bancada, Mario Negri, quien señaló: "Pedimos al Presidente recobrar la normalidad institucional y más medidas para proteger el aparato productivo", afectado por la cuarentena. "También pedimos la presencia del ministro de Economía en la Bicameral de deuda y el envío presupuesto 2020. El ministro Guzmán dijo que no están aún dada las condiciones para enviar presupuesto", comentó el dirigente radical tras la reunión. "Más allá de las diferencias que tenemos, y sin dejar de cumplir con nuestro rol institucional de control y decir las cosas que creemos que hay que decir, es necesario acompañar de manera solidaria, colectiva y sin personalismos. Pretender sacar ventajas personales y políticas, de cualquier lado, es éticamente reprochable", dijo, por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. No obstante, criticó que "la pandemia, emergencia, estado de excepción no puede suspender la República, ni el funcionamiento de los poderes del Estado", en referencia al Congreso. La reunión virtual se produjo luego de que ayer el gobierno nacional anunciara su propuesta de renegociación de la deuda externa, que contó con la participación de la mayoría de los gobernadores; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados. < Prev Próximo >