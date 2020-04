Nuevos permisos de actividad comercial en Rivadavia

Tweet Desde el viernes estan disponibles en el sitio web de la Municipalidad las solicitudes de permisos para realizar actividades de construcción en obras particulares; permisos de circulación para cortadores y distribuidores de leña; y de venta online para comercios NO exceptuados, con entrega a domicilio (https://www.munirivadavia.gob.ar/?q=permisos) Desde el viernes estan disponibles en el sitio web de la Municipalidad las solicitudes de permisos para realizar actividades de construcción en obras particulares; permisos de circulación para cortadores y distribuidores de leña; y de venta online para comercios NO exceptuados, con entrega a domicilio ( En caso de tener dificultades para completar las solicitudes, pueden comunicarse a los siguientes teléfonos: • Distribución de leña y comercios: María Carmona (02392-671401) • Construcción en obras particulares: Anabel Bordone (02392-616504) Nuevos permisos La Jefa de la OMIC, Dra. Maria Carmona nos amplía la información en la presente nota – “la forma de tramitar el permiso es muy sencillo, esta el formulario en la página de la Muni, se llena el mismo y en el término de 24 horas nosotros otorgamos el permiso que es únicamente para la modalidad delivery, lo que tiene que ver con construcción tiene requisitos particulares pero eso lo hablan con Anabel Bordone cualquier duda que tengan…, los permisos los recibirán mediante whatsapp para que no tengan que llegarse hasta las oficinas a buscarlos y si no cuentan con esta aplicación será entregado en papel, hasta el momento se han llenado 40 de comercios y unas 10 por venta de leña y previamente ya hay más de 300 habilitaciones para quienes circulan hacia los campos…” – aseguro la funcionaria ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >