Confirmaron siete nuevas muertes y otros 88 casos de coronavirus en Argentina: el total de infectados asciende a 2.758

Tweet El Ministerio de Salud de la Nación registró este viernes siete nuevas muertes por coronavirus y 88 contagios en las últimas 24 horas. Hasta el momento, el total de infectados en todo el país asciende a 2.758 y las víctimas fatales suman 129. El Ministerio de Salud de la Nación registró este viernes siete nuevas muertes por coronavirus y 88 contagios en las últimas 24 horas. Hasta el momento, el total de infectados en todo el país asciende a 2.758 y las víctimas fatales suman 129. Del total de esos casos, 851 (31%) son importados, 997 (36,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 474 (17,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Esta mañana, las autoridades sanitarias confirmaron dos nuevos fallecimientos por coronavirus en la Argentina con respecto al parte oficial del jueves por la noche. Se trató de una paciente de 64 años que estaba internada en el Hospital de Fátima, en la provincia de La Rioja, y un hombre de 62 años que se encontraba en terapia intensiva en el Hospital del Carmen, en Mendoza. En el caso de Mendoza, el paciente había sido internado en el hospital del Carmen el pasado 8 de abril. Según el parte oficial del Ministerio de Salud provincial, el hombre había regresado de Cuba tras un viaje con amigos. En cuanto a La Rioja, fue el propio ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, quien comunicó el fallecimiento de una mujer de 64 años, que se encontraba internada en el Hospital de Clínicas Virgen María de Fátima. La muerte se produjo este viernes a las 2.30 de la madrugada. En el reporte vespertino, el Ministerio de Salud comunicó la muerte de cuatro hombres más: dos de 80 y 95 años, residentes en la provincia de Buenos Aires, y otro de 57 años, residente en la ciudad de Buenos Aires. También el de una mujer de 95 años, oriunda de la provincia de Buenos Aires. Hay 22 provincias con positivos confirmados. Formosa y Catamarca son las únicas jurisdicciones que hasta el momento no han presentado enfermos por coronavirus. De los nuevos casos, 34 son de la provincia de Buenos Aires, 22 de Chaco, 14 de la ciudad de Buenos Aires, 6 de Santa Fe, 6 de Córdoba, 2 de Tierra del Fuego, 1 de La Rioja, 1 de Mendoza, 1 de Misiones, 1 de Río Negro y 1 de Neuquén. A Chubut se le quitó un caso reportado ayer, reclasificado por domicilio real a la provincia de Buenos Aires. Este viernes, el Gobierno confirmó que a partir del lunes se permitirán nuevas actividades en algunas provincias en el marco de la nueva etapa de cuarentena “administrada” anunciada por el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, por el momento la cuarentena continuará sin cambios en el Conurbano bonaerense, en la Ciudad de Buenos Aires y en otros grandes centros urbanos. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que se implementará en las provincias donde no hubo casos, en las que no hay circulación viral y en las que tengan un promedio de contagio superior a los 14 días. Por otro lado, el Gobierno porteño anunció la implementación de un permiso para que los adultos mayores de 70 años puedan circular por la ciudad de Buenos Aires pero dio marcha atrás con la medida tras recibir fuertes cuestionamientos. Si bien en un principio se había dicho que si el infractor presentaba una conducta reincidente iba a tener que hacer algún tipo de trabajo comunitario, desde la sede de Uspallata aclararon que no habrás multas ni sanciones. A nivel mundial, ya se registraron 2.204.511 de contagios, 560.980 personas recuperadas y 150.948 muertes. El país más afectado por la pandemia es Estados Unidos que alcanzó los 33 mil muertos (4.491 en las últimas 24 horas) y supera a Italia (22.170 muertos), España (19.315) y Francia (17.941). Próximo >