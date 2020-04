Se resolvió la situación y se puede viajar a Córdoba a buscar familiares

Tweet Con las autorizaciones para el regreso a casa que se otorgaron desde Nación, eran muchos los estudiantes, que querían volver a su casa y el Gobierno cordobes no permitía el ingreso desde otras provincias a quienes viajaron a buscarlos. Con las autorizaciones para el regreso a casa que se otorgaron desde Nación, eran muchos los estudiantes, que querían volver a su casa y el Gobierno cordobes no permitía el ingreso desde otras provincias a quienes viajaron a buscarlos. Se sabe que la provincia de Córdoba alberga a muchos estudiantes de todo el país. Pero hasta el día de ayer no se permitía el ingreso a la provincia por disposición interna la cual solo se habilitaba el cruce en tránsito por la provincia o el retorno a quienes tengan domicilio legal en territorio cordobés. En las primeras horas de hoy y tras intensas negociaciones que se hicieron desde las provincias de Buenos Aires y La Pampa entre otras, la situación ha cambiado y se podrá ingresar pero para hacerlo deberán contar con el respectivo permiso de Circulación Único de Habilitación Nacional, la documentación personal respectiva y la correspondiente documentación del vehículo en el cual se trasladan. Vale recordar que se recomienda por parte de las autoridades de salud que en el vehículo solo se traslade una persona en la búsqueda de un familiar o sujeto conocido, y que en el regreso, la persona recogida se traslade en el asiento trasero del vehículo, de manera cruzada al asiento del conductor, para de esta manera lograr mantener la distancia solicitada por las autoridades sanitarias en lo máximo posible. Próximo >