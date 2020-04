Francisco Del Riego, arquero de Ferro: “Estamos entrenando muy bien desde lo físico”

Tweet En medio de la cuarentena, con ejercicios físicos desde el hogar coordinados por el cuerpo técnico de Ferro Carril Oeste, el arquero Francisco Del Riego contó en diálogo con infopico.com como se viven estos días de aislamiento social, preventivo y obligatorio lejos de las canchas. En medio de la cuarentena, con ejercicios físicos desde el hogar coordinados por el cuerpo técnico de Ferro Carril Oeste, el arquero Francisco Del Riego contó en diálogo con infopico.com como se viven estos días de aislamiento social, preventivo y obligatorio lejos de las canchas. En primer lugar, justamente respecto a la cuarentena, Del Riego aseguró que “la verdad que es un momento y una situación difícil para todos. Tuve la suerte de poder venirme a América, mi pueblo antes de que arranque todo. Así que estoy acá con mi familia sin poder salir. Lo fundamental es que hay que cuidarnos y cuidar a los demás”. En ese sentido, el arquero de Ferro indicó que “acá en América a las 17 horas cierran los comercios, no se puede salir, salvo que tengas la autorización de trabajo, pero bueno estamos metiendole pilas, entrenando desde casa todos por Zoom con el profe”. Por otra parte, en cuánto a los trabajos físicos desde el hogar, Del Riego sostuvo que “la verdad que estamos entrenando muy bien desde lo físico. Desde ya que todo lo que es fútbol y con pelota es muy difícil de hacer, pero nos adaptamos y lo importante es estar bien físicamente por si hay reanudación estar lo mejor posible”. Respecto al último partido por el Torneo Federal “A” antes del parate, el arquero del “Verdolaga” señaló que “sacamos un punto importante allá en Sansinena que nos permite estar adentro del reducido, ahora hay que esperar a ver que determinación toman, se si hace el Hexagonal, si se continúa el torneo, si clasifican ocho equipos o directamente si no se continúa el torneo” enumeró de acuerdo a las opciones que se barajan desde el Consejo Federal. Finalmente, en cuanto a esta incertidumbre por lo que va a pasar, Del Riego aclaró que “la realidad es que todavía no se sabe nada y estamos esperando. Se extraña mucho entrenar en la cancha con los compañeros, el vestuario. La verdad que todo se extraña. Estamos a la espera pero siempre priorizando la salud de todos, esto va más allá del fútbol y de otras actividades. Lo importante es la salud” cerró. Fuente: Infopico < Prev Próximo >