El caso Rivadavia, se adelantó al Coronavirus y es tomado como ejemplo educativo

Ubicado al Noroeste de la provincia de Buenos Aires, con 20.000 habitantes, Rivadavia desarrolló un Programa Educativo que le hace frente al Coronavirus. De que se trata. Desde 2011 Rivadavia lleva adelante el Programa RED (Rivadavia Educación Digital), una iniciativa de inclusión tecnológica que fue calificada como uno de los pocos programas en el país, financiado con fondos municipales, que entrega una netbook y/o tablet a cada alumno y docente de todas las instituciones educativas primarias del Distrito (pública y privadas, urbanas y rurales), de educación especial y de educación complementaria. En los últimos años también se incluyeron otras instituciones de formación, como el Centro de Estudios Superiores de Rivadavia, el Instituto Superior de Formación Docente n°64, el Centro de Formación Profesional, como así también a las escuelas de adultos de nivel primario del Distrito de Rivadavia. Este proyecto tuvo sus comienzos en el 2007, a partir de la incorporación de la red WI-FI libre y gratuita para todas las escuelas rurales y urbanas del distrito. Unos años después, en 2011, tuvo su primer gran hito: la implementación del modelo 1 a 1 con la primera entrega de las netbooks. En aquel entonces, nadie imaginaba la contingencia que está atravesando el Municipio, Argentina y el mundo entero: todas las escuelas cerradas, todos los docentes y alumnos en sus casas, todo el aprendizaje desde un modelo virtual. Más de 180 países brindando el servicio educativo a distancia, desde plataformas y herramientas a los que muchos aún no están habituados. Una situación que interpela a las autoridades en la búsqueda presurosa de soluciones que permitan sostener la enseñanza fuera de las aulas, o al menos que lo intenten. Es ahí, en este contexto de incertidumbre, cuando parece develarse la profecía: aunque no fuera deliberadamente, Rivadavia se adelantó a la pandemia del coronavirus. El desarrollo creciente y sostenido del programa le ha permitido hoy el acceso a la tecnología a todos los niños del Distrito, transformándose en un proyecto que eliminó las barreras de exclusión social en el acceso a las nuevas Tecnologías de la Información. A punto de cumplir 10 años consecutivos de su puesta en funcionamiento, el Programa RED se perfila para ser el único en el país que entrega dispositivos a todos los niños que ingresan al ciclo escolar primario, y un modelo a seguir para muchos. Desde aquel pequeño Distrito ubicado al Noroeste de la provincia de Buenos Aires para toda la Argentina. A partir del 2010, el Programa RED, desarrolló con gran éxito talleres de programación y robótica, con la participación de más 500 niños entre 7 y 13 años, donde a través de juegos aprendieron distintas sentencias de programación y el correcto uso y acceso a la robótica. En el marco de este programa, en 2012 también se proveyó de Pizarras Digitales y proyectores a todas las aulas de las escuelas del Distrito, en pos de mejorar aún más la calidad educativa de los alumnos, convirtiendo los tradicionales “salones” en verdaderas aulas digitales. Un salto cualitativo que incluyó la capacitación de todos los docentes para lograr su correcta utilización y aprovechamiento. Y con el tiempo comenzaron a vislumbrarse esos logros fuera de las fronteras rivadavienses. En 2014 el programa fue distinguido con el “Premio a la Innovación en la Gestión Pública para la Equidad y el Crecimiento”, impulsado por CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), junto a otros 48 proyectos de políticas innovadoras de nivel nacional, provincial y municipal. Los números que el programa ha conseguido sin duda fueron impensados para aquellos visionarios que lo vieron nacer. En estos 10 años se entregaron más de 5.500 netbooks/tablets, 250 pizarras digitales y 2 impresoras 3D, destinadas a la educación técnica y superior. Se han capacitado a más de 500 docentes, realizado talleres de Programación y robótica para niños de 7 a 13 años, y adquirido 10 lentes de realidad virtual, dos cámaras 360º y 6 kits de robótica. Como broche de esta década, el programa sumó este año una plataforma (red.gob.ar), con el fin de brindar un apoyo a docentes, padres y niños beneficiarios del programa. Esta plataforma se compone de 4 ejes fundamentales: “Recursos educativos”, “Proyectos”, “Seguimiento de casos” y “Seguimos educando”, una sección especial dedicada a la enseñanza en los tiempos de pandemia. Para para afrontar estos momentos de emergencia y aislamiento, no solo se pensó en esa herramienta. Como si se hubiera presagiado, esta etapa más reciente del programa Municipal RED también contempló un proyecto llamado “Fin a las horas libres”, una herramienta para que el docente de la materia que no pueda concurrir a clase pueda implementar el plan de continuidad pedagógica, teniendo disponible los contenidos y las actividades que los alumnos de nivel secundario del Distrito deberán realizar con las TICs. Para llevar adelante esta implementación, se capacitaron a todos los docentes de educación secundaria del distrito en el uso de la plataforma Google Classroom. Gracias a estas capacitaciones, hoy la mayoría de los docentes de Rivadavia manejan con fluidez las clases virtuales, tan cruciales en los tiempos que corren. A ellos también se les continúan brindando capacitaciones y se lo asiste de forma on line diariamente, buscando que la implementación de sus clases virtuales sea cada día más eficaz. En tiempos de continuos cambios y la continuidad sostenida de un proyecto municipal por más de una década puede sonar utópico, pero en Rivadavia tiene sostén muy claro. Este programa nació cuando Sergio Buil era intendente; él y su equipo le dieron las bases que le permitieron volar más alto de lo que se pensaba. Luego continuó durante el gobierno de Javier Reynoso sosteniéndose en el tiempo, acentuando esta transformación de integrar al trabajo en el aula, herramientas actualmente tan familiares como una tablet o una computadora, trasladando este proceso de aprendizaje fuera del salón o incluso fuera del centro educativo, a la calle o al barrio. Ese foco en la innovación y el continuo empuje es también es que llevó a los líderes del proyecto a incorporar hace más de 4 años las impresoras 3D en Rivadavia. Una visión a futuro que les permitió más de cuatro años de conocimiento y manejo de una herramienta que hoy le permite al Municipio resaltar y empoderar aún más a su Programa, a partir de la producción de mascarillas y conectores para los respiradores del Hospital Municipal. Una visión a futuro que les permite estar nuevamente a la vanguardia a nivel regional, siendo ejemplo a seguir en los hospitales de otros Distritos. Una visión a futuro que hoy le brinda al programa un motor tan desafiante como los anteriores, pero con un fin aún más noble: salvar vidas. Estamos convencidos de que este es el camino que hay que seguir en cuanto a la educación de nuestros niños. Esta vía de modernización es la que queremos para todas las áreas de nuestro Distrito. Seguramente una vez que volvamos a las escuelas, empezará un esquema virtual de enseñanza diferente, mucho más fuerte y combinado con el trabajo habitual en las aulas. Mientras tanto, gracias a una política pública bien implementada, con mucha visión y empuje, Rivadavia surfeará esta ola educativa impredecible con muchos menos traspiés que lo que hace diez años hubiese podido imaginar.