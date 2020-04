Alberto Fernández descartó la emisión de cuasimonedas y defendió el impuesto a las grandes fortunas

Tweet Respecto a la cuarentena, el Presidente aseguró que “no sirve apurar las cosas” y dijo que prefiere tener empresas cerradas por el aislamiento y no “porque todos sus empleados se contagiaron” Respecto a la cuarentena, el Presidente aseguró que “no sirve apurar las cosas” y dijo que prefiere tener empresas cerradas por el aislamiento y no “porque todos sus empleados se contagiaron” El presidente Alberto Fernández reconoció hoy que la pandemia de coronavirus provocará “muchas pérdidas económicas” en la Argentina y que varios gobernadores enfrentan problemas para pagar los salarios. Sin embargo, descartó por completo la posibilidad de emitir cuasimonedas. Al ser consultado sobre los efectos de la cuarentena en la economía, el jefe de Estado dijo que el Gobierno nacional tiene un "cálculo" de las pérdida, aunque no precisó la cifra. “Sabemos del deterioro económico. La preocupación es la salud, pero también nos ocupamos de la economía, manteniendo los puestos de trabajo. Sabemos que habrá muchas pérdidas económicas, pero esto no debe de ningún modo tapar la cuestión sanitaria”, sostuvo. Además, dijo preferir que "una empresa esté cerrada por cuarentena y no porque todos se contagiaron. Ya vamos a tener tiempo de hablar de economía. Ahora hay que evitar que la pandemia se expanda". Habló también de la necesidad de alcanzar un nuevo pacto fiscal para "garantizar la asistencia a las provincias en medio de la crisis por el coronavirus” y descartó la posibilidad de emitir cuasimonedas. Carlos Ruckauf, ex gobernador bonaerense y ex vicepresidente de la Nación, recomendó en los últimos días un acuerdo entre las provincias para emitir títulos que cubran hasta el 50% de la masa salarial. “Las cuasimonedas están desterradas en Argentina, fueron una emergencia que tuvo que ver con la crisis de la convertibilidad. Nosotros ahora tenemos que ser cuidadosos”, señaló el Jefe de Estado en una entrevista con La Voz del Interior. Fernández consideró que la emisión monetaria "no está generando los términos de inflación que en otros tiempos pudo haber generado porque hay una retracción muy fuerte de la economía". < Prev Próximo >