Una mujer de Villegas detenida por llevar droga a Las Tunas dijo que se la habían dado en América

La mujer solicitó contar lo ocurrido por lo cual permaneció unas horas detenida en Trenque Lauquen hasta que pudo declarar ante el juez y luego liberada, según contó, libre de culpa y cargo. Soledad Gonzalez luego de haber sido liberada, «quiero aclarar lo que pasó para que no me juzguen» En Las Tunas, donde ocurrieron los hechos, se encuentra detenido el hijo de Soledad Gonzalez a quien le llevaba mercadería al obtener un permiso especial para tal fin. Ese día además realizó comisiones desde General Villegas y América para los internos con el fin de solventar los gastos que le genera el viaje. Al llegar y pasar por la requisa, detectaron dentro de un frasco de shampoo, porros de marihuana. El paquete le había sido entregado en América, aseguró. Al mismo tiempo se ordenó un allanamiento en su domicilio de la localidad de Piedritas donde secuestraron un gotero con vitaminas y un teléfono celular, continuó relatando. Luego de prestar declaración le otorgaron la libertad. La intención de realizar la entrevista con Distrito Interior fue la de aclarar y contar lo sucedido para que la gente, inclusive muchas de ellas que la conocen y son cercanas, no la juzguen sin conocer cómo ocurrieron los hechos. Hace tiempo que estoy haciendo las cosas bien, remarcó; esa es una de las razones por las que estoy de regreso en mi pueblo, concluyó.