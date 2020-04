Coronavirus en la Argentina: el criterio que Axel Kicillof aplicará con los adultos mayores y los municipios sin contagios

Tweet El gobernador bonaerense Axel Kicillof detalló "la nueva fase de la cuarentena administrada" en la provincia de Buenos Aires para evitar la propagación del coronavirus. El gobernador bonaerense Axel Kicillof detalló "la nueva fase de la cuarentena administrada" en la provincia de Buenos Aires para evitar la propagación del coronavirus. "Hicimos relevamientos entre municipios. Vamos a trabajar junto con los intendentes y con el gobierno nacional. Los municipios van a presentar excepciones y en caso que los protocolos estén correctos vamos a habilitar o validar las excepciones que se informarán con una decisión administrativa y se informa al ministerio de gobierno" informó el Gobernador. En concreto: "Hemos recibido 300 solicitudes de actividades y servicios a ser exceptuados"- agregó el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco. Por el momento sólo se autorizaron las 11 actividades dispuestas por el decreto de la Presidencia de Nación. Las nuevas actividades permitidas por el gobierno central: son los establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos, las oficinas de rentas, la actividad registral nacional y provincial, la producción para exportaciones, los procesos industriales específicos, los peritos y liquidadores de siniestros de compañías aseguradoras, la venta minorista, la atención médica, odontológica y en ópticas, los laboratorios de análisis clínicos, los centros de diagnóstico por imagen y los establecimientos para víctimas de violencia de género. También se podrán realizar operaciones en dólares en los bancos, pero únicamente con turno previo. El resto de las actividades se analizarán en provincia con el ministerio de Producción y Desarrollo Agrario. Hay 58 municipios sin casos de covid-19. Allí se dará lugar a una posibilidad mayor de actividades, confirmó Kicillof. Pero la nómina se ampliará en esos municipios en las próximas horas. "La fase administrada de la cuarentena va a ser dinámica. Si en una ciudad no había contagios y se habilitan actividades y encontramos que empiezan a proliferar contagios se irá marcha atrás", señalaron desde la gobernación. En los 40 municipios que tienen pocos casos de contagio se podrán sumar actividades. En cambio, "en el conurbano, la postura es dar muy pocas o ninguna excepción", adelantó el Gobernador. Por caso: ayer se conoció que la pandemia llegó a La Matera, un barrio muy humilde de Quilmes. Allí, en el conurbano profundo se internó ayer el equipo de Mayra Mendoza para intentar evitar la propagación de la peste: la persona infectada ya está internada en un hospital. Y su grupo de contactos estrechos fue aislado y el seguido para evitar que se exparsa el virus en las barriadas más pobres del Gran Buenos Aires. "Vamos a tener un mapa de autorizaciones con muchísimo rigor", dijo ayer Kicillof antes de agradecer a los intendentes. En ese marco, anunció que habrá controles en las rutas y en los accesos a los distritos, y que se aplicarán protocolos "más rígidos" para el uso del transporte público. El gobernador informó que se habilitarán servicios interurbanos. Habrá nuevos protocolos. "Hoy el transporte interurbano está cerrado. Será necesario mantener distancia y mantener condiciones de higiene", dijo el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco. Habrá nuevas medidas de seguridad para colectivos, remises, colectivos, motos. Para que no sea el transporte un vector de expansión, señaló Kicillof. También se profundizarán los controles de rutas nacionales y provinciales. "Necesitamos que ni a través del transporte público ni privado el virus avance. Se van a generar controles estandarizados", agregó. A diferencia de la ciudad de Buenos Aires, dijo en la provincia no se exigirá un permiso para circular a los adultos mayores de 70 años. Coronavirus hoy en Argentina: cuántos casos se registran al 19 de Abril "Vamos a profundizar la cuarentena en adultos mayores y grupos de riesgo. Eso tiene que ver con múltiples medidas distintas a las que aplicó la ciudad de Buenos Aires. Más allá de la discusión, no son posibles en territorio Provincia", dijo sobre el sistema de permisos telefónicos instaurado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. De acuerdo al protocolo difundido ayer tampoco se exige clausurar los geriátricos en casos que aparezcan casos de covid-19. Se propone atender a la población y hacer un seguimiento dentro del lugar. Y aislar solamente a las personas que requieran atención diferencial. En este sentido, el ministro de Salud, Daniel Gollán, detalló: "Nuestros protocolos no son restrictivos. Los adultos mayores no tienen que estar enclaustrados. Tienen que estar cuidados. Hay que trabajar con cuidadores" Agregó que habrá "protocolos muy precisos para geriátricos. Estamos siendo muy estrictos en las normas del contacto con afuera. Si hay un caso de coronavirus no hay que salir corriendo y sacar a todos adultos mayores de ese lugar. Ahí va un equipo de epidemiología. Se establece quién debe ser derivado y quién no. Se deja un control estricto dentro", afirmó el funcionario.