Para Diego “Tato” Muñiz , Tato Dobien…!!!

Tweet El rivadaviense, hijo del reconocido matrimonio compuesto por Sergio Nuñiz y Mónica Gómez, reside en Capital Federal trabajando de lo que le gusta hacer, componer y cantar, y en tal sentido lanzo su primer sencillo como solista llamando al trabajo discográfico Tato Dobien. En Master FM 102.1 charlamos con él y nos contó sus ilusiones El rivadaviense, hijo del reconocido matrimonio compuesto por Sergio Nuñiz y Mónica Gómez, reside en Capital Federal trabajando de lo que le gusta hacer, componer y cantar, y en tal sentido lanzo su primer sencillo como solista llamando al trabajo discográfico Tato Dobien. ACÁ “Así se llama la canción, es un resumen de un viaje que hice algunos años, una canción de viaje, que resume el estar presente, el disfrutar de los momentos básicamente…” – relato tato agregando que – “apenas arranca la canción, habla de un equipaje y lo que implica un viaje, es una producción musical con amigos que me vida me ha regalado, con gente con la que he trabajado y ACÁ es el primer corte de una serie de temas que seguirán saliendo próximamente…” – señalo el cantautor rivadaviense agregando que – “cualquiera que quiera seguirme puede hacerlo en You Tuve como Tato Dobien Musica y en las redes sociales…, cariños para toda la gente de mi pueblo fiel…” Para escuchar la canción y ver el video se puede hacer ingresando a Facebook : TATO MUÑIZ y allí podrán escucharla y ver la impresionante producción el video con paisajes hermosos y argentinos. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >