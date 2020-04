El balance de Alberto Fernández tras el primer mes de cuarentena:

Tweet El presidente Alberto Fernández realizó hoy un balance del primer mes de cuarentena que dispuso para contener el avance del coronavirus en el país. En una carta que difundió en su cuenta de Facebook, el jefe del Estado les agradeció a los ciudadanos por respetar el aislamiento y evitar que "el contagio se dispare". El presidente Alberto Fernández realizó hoy un balance del primer mes de cuarentena que dispuso para contener el avance del coronavirus en el país. En una carta que difundió en su cuenta de Facebook, el jefe del Estado les agradeció a los ciudadanos por respetar el aislamiento y evitar que "el contagio se dispare". "Sé que la cuarentena no es fácil y que algunos la sufren particularmente. Pero nunca debe ser un padecimiento cuidar de nosotros mismos. No tenemos ningún bien más preciado que nuestras propias vidas", aseguró el Presidente. Y destacó: "Estamos haciendo todo lo necesario para que este tiempo de mayores cuidados que debemos transitar nos afecte lo menos posible. Todos deseamos volver cuanto antes a nuestra normalidad". El mandatario les agradeció a los profesionales de la salud y los trabajadores que cumplen tareas esenciales durante la cuarentena. "También, claro, a las decenas de millones de personas que se quedaron en sus casas e hicieron posible lo que hoy es un orgullo para todos: que el contagio no se dispare y nuestro sistema de salud pueda estar en condiciones de recibir a cada argentino y cada argentina que lo necesite ", señaló. Fernández afirmó que el coronavirus es "un enemigo invisible e indescifrable por momentos". "Si seguimos por este camino, no tengo dudas de que tendremos éxito", aventuró. Luego, remarcó: "Mientras algunos en el mundo se burlan e ignoran las advertencias de la comunidad médica y científica , nosotros las observamos y comprendemos la necesidad de quedarnos en nuestras casas". Un mes de aislamiento social, preventivo y obligatoriohttps://t.co/idrWRpdmNi pic.twitter.com/JYfwltoKp2 — Alberto Fernández (@alferdez) April 21, 2020 El levantamiento de la cuarentena para once actividades a partir de esta semana derivó ayer en un fuerte movimiento de personas en el área metropolitana. En la ciudad de Buenos Aires se registró un 17% más de tránsito en autopistas y un 11% más en avenidas ; hubo largas filas de vehículos en los accesos e ingresos, y mayor afluencia en el transporte público. El levantamiento de la cuarentena para once actividades a partir de esta semana derivó ayer en un fuerte movimiento de personas en el área metropolitana. En la ciudad de Buenos Aires se registró un 17% más de tránsito en autopistas y un 11% más en avenidas ; hubo largas filas de vehículos en los accesos e ingresos, y mayor afluencia en el transporte público. El Gobierno consideró "satisfactorio" el inicio de la cuarentena administrada , que rehabilitó el funcionamiento de oficinas de pagos de impuestos y servicios, y consultorios médicos, porque no detectó aglomeraciones. Hará un seguimiento para definir si exceptúa más actividades a partir del 26. En tanto, las autoridades anunciaron hoy tres nuevas muertes por Covid-19. Con este dato, la cifra total de víctimas fatales llegó 145 y son 3031 los casos confirmados de Covid-19 . Próximo >