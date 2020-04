Coronavirus: Polémica por las camas que Baradel puso a disposición de Zamora en Tigre

Tweet El jefe comunal agradeció el gesto de SUTEBA que ofreció sus espacios al municipio para que sean utilizados para casos de COVID-19 en el distrito. Pero inmediatamente estallaron las redes repudiando el “estado precario” de los lugares en cuestión. El jefe comunal agradeció el gesto de SUTEBA que ofreció sus espacios al municipio para que sean utilizados para casos de COVID-19 en el distrito. Pero inmediatamente estallaron las redes repudiando el “estado precario” de los lugares en cuestión. En medio de la pandemia que azota a todo el país, autoridades y referentes sociales y políticos se encargan de tejer redes para amortiguar el impacto ya sea económico o sanitario. Respecto a este último punto, se multiplican los hospitales de campaña montados especialmente para atender la emergencia sanitaria, clubes y gremios han puesto a disposición espacios y camas a tal fin. Sin embargo, no siempre son bien recibidas por las críticas redes sociales que en esta oportunidad apuntaron contra el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, que puso a disposición del municipio de Tigre los hoteles del gremio “con el objetivo de aportar en la contención de pacientes y de asegurar más lugares de atención frente a esta crisis sanitaria”. El intendente de Tigre, Julio Zamora, compartió en su cuenta de Twitter las imágenes de los espacios pero el impacto no fue el esperado ya que se generó una gran polémica por la precariedad de las instalaciones, particularmente sobre una imagen donde se observan camas cucheta de madera. Junto a @RobiBaradel, recorrimos las instalaciones de @SUTEBAProvincia en Tigre. El sindicato ha puesto a disposición sus espacios con 150 camas para ser utilizadas durante la emergencia sanitaria.

Abro hilo (1/2).#CuidemosATigre #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/r68Mzbzbor — Julio Zamora (@ZamoraJulio) April 20, 2020 Según indicó Zamora, se trata de 150 camas que “permitirán alojar pacientes en grupos separados con la posibilidad de albergar personal médico y municipal, y víctimas de violencia de género”. Por su parte, SUTEBA mediante un comunicado, expresó: “Con hechos concretos, lxs Docentes decimos presentes, una vez más, en tiempos de urgencia en los que nos necesita la sociedad, fortaleciendo lazos de solidaridad, construyendo puentes que nos unen con lxs otrxs. ¡Siempre comprometidos con nuestro Pueblo!” Según indicó Zamora, se trata de 150 camas que “permitirán alojar pacientes en grupos separados con la posibilidad de albergar personal médico y municipal, y víctimas de violencia de género”. Por su parte, SUTEBA mediante un comunicado, expresó: “Con hechos concretos, lxs Docentes decimos presentes, una vez más, en tiempos de urgencia en los que nos necesita la sociedad, fortaleciendo lazos de solidaridad, construyendo puentes que nos unen con lxs otrxs. ¡Siempre comprometidos con nuestro Pueblo!” Pero ante la catarata de críticas recibidas, Baradel hizo su descargo en Twitter: "Una vez más los docentes salimos a poner el hombro y como siempre los trolls se organizan para atacarnos. ¿Se imaginan si pusieran todo ese "ímpetu" a trabajar por el pueblo? No lo hicieron antes, mucho menos lo van a hacer ahora". Una vez más los docentes salimos a poner el hombro y como siempre los trolls se organizan para atacarnos.

¿Se imaginan si pusieran todo ese "ímpetu" a trabajar por el pueblo? No lo hicieron antes, mucho menos lo van a hacer ahora. https://t.co/BClNHL6S0s pic.twitter.com/m1P47mN2Tj — Roberto Baradel (@RobiBaradel) April 21, 2020 Próximo >