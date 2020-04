Coronavirus en Argentina: las zonas calientes de la provincia de Buenos Aires

Tweet Cuáles son los distritos con más casos y mayor cantidad de fallecidos. Los motivos y qué dicen los intendentes de esas localidades Cuáles son los distritos con más casos y mayor cantidad de fallecidos. Los motivos y qué dicen los intendentes de esas localidades Por Mariel Fitz Patrick Por Sandra Crucianelli El gobierno de la provincia de Buenos Aires trabaja en la elaboración de un mapa con las zonas calientes, donde hay mayor cantidad de casos confirmados y muertos por coronavirus, sobre el cual se tomarán decisiones políticas relacionadas con lo que se conoce como “cuarentena administrada”. Hasta ahora, esos datos no fueron hechos públicos pese a que se trata de información oficial, porque tanto en el gobierno nacional como en el bonaerense la consideran “data sensible”. Sin embargo, la Unidad de Datos de Infobae monitorea diariamente varios repositorios donde se llevan registros de casos y muertos, por fecha. Según el parte oficial del Ministerio de Salud de la Nación de esta mañana, los casos de contagios en todo el territorio bonaerense suman 915 y 58 fallecidos, el 40% del total de muertos en todo el país. Sin embargo, de acuerdo al último informe de la Regional Sanitaria V al que accedió Infobae –donde se concentran los municipios con mayor cantidad de casos– los contagios totales en la provincia ascienden a 924, el 30% del total de casos confirmados a nivel nacional. En los 13 distritos que contiene –San Martín, Pilar, Vicente López, San Isidro, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, San Fernando, Tigre, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel y Zárate– se concentra la mayor cantidad de contagios, hay un total de 355 casos confirmados. Esta cifra representa el 38% de todos los confirmados de la provincia de Buenos Aires. Según este último reporte, el distrito con más contagios confirmados oficialmente es San Martín con 67 casos, seguido de Vicente López con 60, Pilar con 51, San Isidro con 45. En quinto lugar, le sigue La Matanza con 47 contagios confirmados al día a Infobae por fuentes del Municipio. Otro dato llamativo que surge de los datos de la Región V es que, de esos 355 contagios detectados, 266 –el 75%– corresponden a pacientes de entre 15 y 59 años de edad, mientras que solo hay 72 casos (20%) de contagiados mayores de 60 años, la edad a partir de la cual se considera grupo de mayor riesgo. En tanto, se registraron 17 casos (5%) menores de 14 años. Con relación al tipo de contagio en estos 13 distritos, al día de hoy el 31% es por transmisión comunitaria, el 24% por contacto estrecho, y solo el 21% está ligado a antecedentes de viajes. En tanto, el 18% son trabajadores de la salud (63 casos). Según explicaron fuentes del Municipio de San Martín, a cargo interinamente de Fernando Moreira, se trata un distrito populoso, con casi 500.000 habitantes y está en la Regional Sanitaria V, “donde está circulando el virus más que en otras zonas, a lo que se suman las infecciones que hubo en el Hospital Manuel Belgrano. Sin ese foco de contagios, San Martín estaría en mejor posición”. En ese nosocomio, al menos 15 profesionales de la salud fueron confirmados con COVID-19, y al día de hoy la institución se encuentra cerrada. Asimismo, destacaron entre las causas del mayor número de casos la cercanía con la Ciudad de Buenos Aires, y el tránsito que une ambos distritos por la Avenida San Martín. “Además, nunca se cerraron los centros de salud del Municipio, salvo lo que pasó con el Hospital Belgrano, por lo cual todo el tiempo se recibieron pacientes y se hicieron más hisopados. Además, tenemos muchos más centros para la extracción de muestras que en otros distritos, por lo tanto, se hacen más test a población sospechosa y hay más confirmados”, señalaron fuentes del Municipio. Según los números que manejan, se hicieron casi unos 600 testeos. En este distrito están el Hospital Thompson, el Centro de Salud Luis Agote, el Policlínico Eva Perón, el Hospital Alexander Fleming y el Enrique Marengo. “Y desde el primer momento se hizo seguimiento de los viajantes que regresaban del exterior, que fueron contactados para ver si estaban cumpliendo la cuarentena. En los casos positivos, se hizo seguimiento de potenciales casos a partir de esos positivos”, agregaron. En Vicente López, en tanto, la gran mayoría de los casos fueron importados por vecinos provenientes de viajes al exterior. “Al ser un distrito de clase media media-alta era previsible que sucediera esto con aquellos vecinos que regresaban de Europa. Después se acrecentó el número con lo sucedido en el Centro de Salud Norte de Villa Adelina y en el Hospital Belgrano, que está en el límite con Vicente López”, analizaron desde el Municipio a cargo de Jorge Macri. La cantidad de casos en Pilar también está vinculada a la cantidad de viajeros que volvieron al distrito entre enero y los primeros días de marzo, antes de que se cerraran las fronteras, según le dijeron a Infobae desde la intendencia a cargo de Federico Achával. “Los primeros casos fueron marcadamente gente que volvía del exterior, de vacaciones, o contactos directos con ellos. De entrada recibimos la información del Ministerio del Interior sobre la gente que debía hacer cuarentena, y empezamos el seguimiento cercano. Pero la interpretación de lo que era la cuarentena voluntaria al principio era muy distinta a la que fue después del decreto. Si bien hubo gente que se quedó en su casa post viaje por 15 días, iba al supermercado o circulaba dentro de su barrio cerrado”. Otra posible explicación sobre la cantidad de casos se vincula con la ubicación del Hospital Austral en el distrito, que reciben derivaciones de otros lados por cobertura social. En San Isidro, el secretario de Salud, Juan Viaggio, explicó que, en un primer momento, este municipio conducido por Gustavo Posse fue el que recibió la primera oleada de contagios, por la cantidad de gente que viajó y había regresado del exterior. “Le solicitamos al gobierno nacional que nos facilitara los reportes de viajeros. Al 1 de marzo, hubo 5.800 vecinos que habían viajado. Comenzamos con un seguimiento telefónico y por WhatsApp y mantuvimos el contacto con esos vecinos, pidiéndoles que se queden en sus casas, aun antes de que saliera el decreto obligatorio. Se trabajó muy bien con la comunidad. De esos 5.800 se confirmaron 30 positivos, casi todos por gente que viajó. Pero si se ven los números de hoy, de los 45 contagios que tenemos, solo 4 son autóctonos”. Desde La Matanza, el distrito más populoso del Conurbano con 2.400.000 habitantes, analizaron que tienen “la mitad de casos por proporción de habitantes” que podrían haber tenido. “En nuestro territorio vive el 12% de toda la población y solo tenemos al día de hoy 47 casos, cuando podríamos tener entre 95 y 100. Solo hay 13 casos internados. En proporción, es una de las relaciones más bajas. Y al día de hoy se hicieron casi 1.000 testeos en el distrito”. Sobre la estrategia llevada adelante por Fernando Espinoza, fuentes de la intendencia señalaron a Infobae: “Lo logramos con un fuerte trabajo de prevención. Nuestra guardia urbana de seguridad fue a los lugares donde viven las 9.700 personas que volvieron del exterior en el período en que se decretó la cuarentena, y desde que salió el decreto presidencial se los fue a buscar porque se tenía el listado de Migraciones. De los que no estaban en sus hogares, se judicializó el tema”. En este sentido, explicaron que “de los 47 casos actuales confirmados, el 90% son contagios del exterior o del entorno directo de la persona que vino de afuera. En varios casos, eran empleados de esos que vinieron de afuera como el fallecido de Ciudad Evita, que era empleado de una compañía de logística del Mercado Central. Y el 10% de los contagios es personal de la salud que trabaja en hospitales y sanatorios de la Ciudad de Buenos Aires y son vecinos de La Matanza”. Y agregaron: “Todos son del primer cordón del Conurbano, no hay casos en el segundo y tercer cordón”. Por último, destacaron que “al decretar la emergencia sanitaria, se pudo disponer de recursos extraordinarios. Hoy La Matanza está cubierta en cuanto a camas de cuidados intensivos, de seguimiento y de aislamiento”. En el ranking de los diez primeros distritos en la provincia por cantidad de contagios, a San Martín, Vicente López, Pilar, La Matanza y San Isidro le siguen Moreno con 37 –donde un joven que violó la cuarentena y fue a una fiesta disparó los contagios–; La Plata con 36; San Miguel y Merlo con 30; y Bahía Blanca con 29. Esta última ciudad es la única del territorio bonaerense que no forma parte del Conurbano y que se ubica en el top ten por casos confirmados. Tiene una incidencia de 9 casos positivos por cada 100.000 habitantes, un valor particularmente alto si se lo compara con el de otros municipios. El número de contagios confirmados se explica en buena parte porque 16 de los 29 detectados (es decir, el 55%) surgen de un mismo foco de contagio: el Hospital de la Asociación Médica (HAM), que al día de hoy se encuentra cerrado. En este grupo se contabilizan 5 enfermeras, 7 miembros del personal de limpieza, 3 familiares y hay que añadir el caso de un personal administrativo del Hospital Italiano, que convive con uno de los casos del HAM. El resto, son personas que tienen antecedentes de viajes al exterior. “Hubo un pico de contagios en conglomerado, dentro de este Hospital, y de personas que estuvieron en contacto cercano con trabajadores de la institución. El resto son por gente que vino de exterior. Incluso tenemos el caso más joven de una chica de 17 años que se contagió de su papá que vino de México. Pero hasta ahora no tenemos circulación comunitaria del virus en Bahía Blanca, todos los casos detectados tiene nexo epidemiológico", le dijo a Infobae el jefe de Gobierno de esa Ciudad, Adrián Jouglar Chopper. Dónde está el mayor número de muertos Con relación a muertes, el ranking con más fallecidos por COVID-19 lo encabezan San Martín y Morón con 4; San Miguel, Escobar, Florencio Varela y Campana con 3; Vicente López, La Matanza, Moreno y Merlo con 2. En cuanto al porcentaje de letalidad –la relación que hay entre los muertos sobre los casos confirmados–, el distrito con la tasa más alta es Cañuelas: tiene un 100%, con 2 contagios y 2 fallecidos. Le sigue Campana, con 5 casos y 3 muertos, lo que arroja una tasa de letalidad del 60%. ¿Cómo se procesó la información? Ante la carencia de datos oficiales proporcionados por las autoridades sanitarias, en cuanto al detalle de casos y muertos, por distritos, dentro de cada provincia, la Unidad de Datos de Infobae monitorea repositorios en línea a los que están contribuyendo varios desarrolladores de nuestro país. En este caso, la información fue extraída de un conjunto de datos publicado por Sistemas Mapache, una empresa de tecnología especializada en soluciones geoespaciales. La recopilación de datos fue realizada por Martín Duré y Eduardo Mejías (AUNO) en base a la información relevada por los 135 municipios bonaerenses. La fecha de actualización es al 19 de abril. . Para acceder a los datos de la provincia de Buenos Aires, ingrese a este enlace Próximo >