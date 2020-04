Tweet El economista Agustín Etchebarne, habló en la mañana de Master FM y dijo “Mi sueño es una Argentina irresistible, abierta al mundo, donde la Justicia sea pareja, y los hombres libres busquen su felicidad, en base a su propio esfuerzo y creatividad. Donde la solidaridad sea natural a los individuos y no propiedad estatal…” El economista Agustín Etchebarne, habló en la mañana de Master FM y dijo Recuperar lo perdido Ya bastante complicado estaba el país económicamente como para que una pandemia cayera de sorpresa y aumentara aún más la crisis – “veníamos de años de decadencia, podríamos decir 10 años, en caída permanente hace tres años y ahora el Coronavirus hará que la economía caiga un 8 % anual, a esto se suma la pobreza, el desempleo y demás…, pero más allá de esto, es hora de decir basta, hay muchas cosas que no cierran, es necesario replantearse muchas cuestiones para recuperar lo que hemos perdido…” – aseguro el Economista agregando que – “es inadmisible en estos tiempos que los políticos no se bajen los sueldos, como así tampoco los jueces que no están trabajando…, hay que tener en cuenta que la recaudación va a bajar y esto económicamente es grave…” Estamos quebrados “Siempre hacemos lo mismo, pedimos plata prestada que después no podemos devolver, mientras tanto corren los intereses y la economía va cada vez más para atrás…, el estado en estos casos apunta al sector privado cobrándole más impuestos como por ejemplo el impuesto a las riquezas que es un absurdo total, no hay nadie que pague más impuestos que los ricos en Argentina…” La Clave es la Libertad En todos los continentes existen países con diferentes culturas, etnias, religiones, geografías, riquezas minerales y climas, que han logrado dar el salto para salir de la pobreza. El propósito de este libro es revisar la causa y naturaleza de la riqueza de las naciones, contrastando las conclusiones contra las evidencias históricas. Este libro no es un tratado económico, ni histórico, ni genético, ni ideológico, pero explora las evidencias que aportan la historia, la genética, la economía y pretende contribuir al debate de ideas, porque las ideas importan. El libro abarca las tres etapas del desarrollo humano. En la primera, los homínidos durante un millón de años no fueron capaces de inventar un mango para el hacha de mano, la tecnología evolucionaba más lento que la genética. La segunda etapa que abarca unos cien mil años, la tecnología y la cultura avanzan más rápido que la genética pero de una manera imperceptible para el hombre común, era todavía muy lenta. La tercera etapa es la de la aceleración del cambio tecnológico hasta alcanzar el vértigo del mundo de hoy y permite lanzar preguntas sobre el futuro próximo en que el hombre será capaz de cambiar su propia evolución genética. En ese contexto, el autor, Agustin Etchebarne, se pregunta cómo la Argentina puede recuperar el tiempo perdido para salir de la pobreza y alcanzar la abundancia; y concluye que la clave es la LIBERTAD. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >