Estiman que para octubre se restablecerá la mayor parte de las actividades en el país

Desde el Gobierno nacional también indicaron que el turismo será una de los sectores que se reactivará en el último orden. El ministro de Desarrollo Productivo de la nación, Matías Kulfas, adelantó que entre fines de abril y octubre próximo se van a restablecer la mayoría de las actividades en el país. A su vez, señaló que por último lo harán las vinculadas al turismo y el espectáculo. En declaraciones al programa de radio CNN, el ministro manifestó que "hay muchas medidas que se pueden tomar para evitar los contagios y estamos trabajando en esa dirección con la guía que nos da Salud y los gobernadores". Entre ellas, indicó que se evalúan "establecer distintos horarios en los colectivos, evitar las horas pico, distribuir mejor en el caso del comercio, cómo se va a mover la gente", para evitar la concentración en el transporte, el principal foco de contagio. Mientras que en el caso de la industria sugirió "aplicar más turnos". El funcionario precisó que "la actividad turística mundial no se va a restablecer hasta noviembre o diciembre" y agregó que muchos "dan por perdido el 2020", en ese rubro. En ese aspecto, dijo que "estamos viendo que muchas actividades se las están rebuscando. Los restaurantes empezaron a trabajar el delivery" y si bien reconoció que "no suplanta todo lo que perdieron, al menos están logrando algún avance". "El comercio electrónico se está rehabilitando y esto hace que muchos stocks se comiencen a vender y calculamos que las últimas actividades que se van a restablecer plenamente tienen que ver con el turismo y las culturales", añadió. Más adelante, expresó que "por eso pusimos en el decreto que esto se extiende hasta el mes de octubre porque estimamos que entre el corriente mes de abril y octubre la mayoría de las actividades se vana restablecer plenamente y los vuelos internacionales no van a tener actividad hasta ese plazo final".