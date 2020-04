Carlos Tejedor: Gianini espera luz verde para retomar actividades al aire libre en la cuarta fase del aislamiento

Tweet Sin casos de contagios en el distrito, la jefa comunal elevó la propuesta al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Sin casos de contagios en el distrito, la jefa comunal elevó la propuesta al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Carlos Tejedor es uno de los distritos que avanza con propuestas de flexibilización del aislamiento a la espera de la luz vede de la gobernación para reiniciar algunas actividades durante la cuarentena adminstrada. Para ello, la intendenta Celia Gianini elevó una serie de propuestas que esperan la aprobación por parte del gobernador Axel Kicillof. ”La estamos pasando mejor que otras ciudades, porque tenemos una localidad muy grande”. sostuvo en declaraciones radiales al comparar la coyuntura pandémica con zonas del Conurbano bonaerense. Además Gianini subrayó que no hay coronavirus en el municipio al sostener que “por suerte no hay casos” y remarcó que el sistema sanitario está “organizado por si llegará a nuestro distrito”. De esa manera, la jefa comunal contó que pueden “tener algunas excepciones, ayer nos reunimos en el Concejo deliberante y les mandamos los protocolos al Gobernador .Hay actividades que nos piden trabajar, en estos lugares se podría hacer algo con actividades al aire libre”. En relación a la cuarentena enfatizó que “la mayoría entendió que es un caso y que hay que cuidarse entre todos. La gente sabe que si no cumple con las medidas se vuelve atrás con las excepciones”. "La gente se siente representada por el Gobernador”, indicó y cerró que “sentimos que se está trabajando muy bien entre Nación, Provincia y Municipio”. Próximo >