Sorpresa en la reunión por Zoom del Concejo: se filtró un video porno

Ocurrió en Luján, que ya hace unos diez días había llevado a cabo una sesión ordinaria a través de videoconferencia. Participaban la mayoría de los ediles, que aseguran que se trataría de un hacker. "Era una reunión de labor deliberativa en donde participamos la mayoría de los concejales", confirmó uno de los ediles y aseguró que "El ID (la clave para conectarse) le llegó a los 20 El asilamiento hizo que la dirigencia política tuviera que rebuscárselas para seguir activa. Y nada mejor que la aplixación "Zoom", incluso, como veine informando este medio, se está preparando una sesión en la Cámara de senadores, en este caso por video conferencia. El presidente, el gobernador, las legislaturas, los partidos y también los concejos se juntan y charlan de manera on line, desde sus casas. A veces, como en todo los ámbitos, puede fallar. Y este tipo de modalidades pueden invitar a expertos en sistemas y aplicaciones a usar toda su genialidad para mal. Parece que algo así sucedió en Luján, mientras el cuerpo deliberativo llevaba a cabo su reunión de labor parlamentaria. ¿Qué pasó? Alguien filtró un video porno; que por suerte no tenía que ver con ninguna escena de eventual sexo virtual de los ediles. "Una de las plataformas que emergió en estas circunstancias fue Zoom, que permite realizar llamadas grupales de hasta 100 integrantes durante 40 minutos (de forma gratuita, y luego pagando una cuenta premium se puede ampliar). Sin embargo, la app tiene serias fallas de seguridad que desaconsejan su uso", encabezó la noticia el medio local El Civismo. Y resulta que por la mañana de ayer, quienes comprobaron con sus propios ojos estos problemas fueron los 20 concejales de Luján, quienes en medio de una reunión virtual fueron interrumpidos por un video pornográfico que filtró un usuario no identificado. Los ediles, que semanas atrás habían realizado una sesión por esta vía, estaban terminando una reunión de Labor para un nuevo encuentro, cuando apareció una imagen de una pareja teniendo relaciones sexuales. "Era una reunión de labor deliberativa en donde participamos la mayoría de los concejales", confirmó uno de los ediles y aseguró que "El ID (la clave para conectarse) le llegó a los 20". Además, contó que "la reunión estuvo un tanto complicada en el sonido y algunos no podían hablar porque se cortaba. Eso puede ser porque en algunos momentos no hay buena señal". Vale destacar que tal como había adelantado este medio, hace días aproximadamente, el Concejo lujanense llevaba a adelante una sesión a través de zoom. Fue la tercera del año. Y como informaba El Civismo "con una pantalla dividida en la totalidad de miembros más la secretaría del cuerpo, las deliberaciones esta vez se hicieron a distancia, lejos del recinto ubicado en el primer piso de la Municipalidad". "Esta forma nos permite tener una legalidad absoluta. Y no tiene costo para el Concejo. Habíamos hecho algunas reuniones previas con esta metodología y la sesión se puedo realizar con total normalidad. Es cierto que esto conlleva una gran tarea de la Secretaría del Concejo y sus trabajadores, porque igualmente hay que armar el temario y conformar los expedientes físicos", explicó el presidente del cuerpo, Ariel Notta. Y en cuanto a las exigencias legales para dotar a la sesión de validez, el edil indicó que "hemos realizado consultas y tomamos antecedentes sobre lo que está ocurriendo en otros niveles de instancias legislativas". "Es una experiencia nueva, estamos innovando en cuanto al dispositivo", puntualizó en su momento, cuando todavía ni se imaginaba la porno reunión.