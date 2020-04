Con el verso de ANSES estafaron a dos personas por más de 450 mil pesos en La Pampa

Tweet El Fiscal General Armando Agüero informó en la tarde del miércoles de dos nuevas estafas que se cometieron, ambas con el verso de hacerse pasar por empleados de ANSES. La primera fue en Intendente Alvear, por $230.000; y la segunda en Arata, por $235.000. El Fiscal General Armando Agüero informó en la tarde del miércoles de dos nuevas estafas que se cometieron, ambas con el verso de hacerse pasar por empleados de ANSES. La primera fue en Intendente Alvear, por $230.000; y la segunda en Arata, por $235.000. En el caso de Alvear se comunicaron con la vecina para comunicarle que habían sido acreedoras del IFE por $10.000, pero al completar todos los pasos que el operador le indicaba solo le permitió a los estafadores que le retiren $120.000 por un lado y otros $110.000 en una extracción. La vecina de Arata fue engañada con el mismo procedimiento pero en su caso, le realizaron una extracción de $35.000 y, a su vez, adquirieron un crédito en el Banco de La Pampa por $200.000. En ambos casos los números coinciden con la característica proveniente de la provincia de Córdoba, «0351». Es importante estar alertas y difundir que Anses no llama por teléfono a nadie y menos para informar del pago de su Ingreso Familiar de Emergencia. Estafa. Vecino de Intendente Alvear fue estafado con supuesta llamada de ANSES en $120.000 y una extracción de cajero de $110.000. ANSES no te llama. @infopico @eldiariolapampa @MaracoDigital @enbocadetodoshd @infohuella @pampadiarioOK @YaTeCuentoPampa pic.twitter.com/afs7AUuOXJ — Armando Agüero (@armanditoaguero) April 22, 2020 Estafa. Vecina de Arata fue estafada con toma de crédito por BLP de $200.000 más extracción de $35.000.

Estafa. Vecina de Arata fue estafada con toma de crédito por BLP de $200.000 más extracción de $35.000.

ANSES no te llama. Son los 0351....

— Armando Agüero (@armanditoaguero) April 22, 2020