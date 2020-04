Tweet El Dr. Arnaldo Casanova, Medico Dermatólogo - Docente De La Universidad De La Plata, Ex Presidente De La Sociedad De Dermatología, Invitado Extranjero Permanente De La Universidad Católica De Roma, hablo telefónicamente en Master FM con Ricardo Novo y nos dejó sus consideraciones sobre la pandemia del COVID-19 Es demasiado hablar de respiradores Hace 40 años que se dedica a la medicina, que forma nuevos médicos y su especialidad es la dermatología. Actualmente está trabajando dentro de la ciencia en un proyecto al que se busca darle claridad para solucionar ciertos problemas a personas en situación de enfermedad – “con respecto al Coronavirus creo que los datos no están tan a la vista como para dar opiniones, hay que ser responsables a la hora de opinar…, por supuesto que el estado es el que más pierde si no cumple con las necesidades básica de salud, un bien tan preciable…” – expreso Casanova quien opino sobre los respiradores que – “me parece que es demasiado hablar de los respiradores como se está hablando, las personas terminan muriendo por una insuficiencia respiratoria, pero en realidad lo que los lleva a la muerte es el prosmopolismo, una alteración en el aparato circulatorio que se sucede mucho antes y que de ahí surge el problema respiratorio…, por eso la prevención hay que hacerla porque los primeros días del síntoma son fundamentales para la supervivencia, hay que tomar conciencia de que los signos clínicos, cuando aparecen, nos indica el entrar en el protocolo inmediatamente para evitar la consecuencia ultima que es la muerte, por eso creo que cada día se está aprendiendo más…” Comentario antipático Sobre la respuesta a la pregunta de por qué cada vez se enferman o se contagian más médicos y enfermeros, casanova expreso que – “lo que voy a decir es antipático y me hago cargo de lo que digo porque hace 40 años que estudio bioseguridad, que transmito a los futuros médicos bioseguridad, esta es fundamental, o bien las autoridades o el estado no me proveen de los elementos adecuados para mi seguridad que no puedan evitar contagiarme o bien yo uso mal los elementos…, estas dos vertientes del problema hacen que uno se infecte con coronavirus, más de estas dos posibilidades no existen, y ahí es donde hay que mirar, así de sencillo…” Cuidar la piel En estos tiempos e pandemia, donde el uso de alcohol y lavandina en nuestra piel es muy frecuente, el especialista en dermatología señalo que – “lo primero que hay que saber es que los desinfectantes no son antisépticos, pero lo cierto es que alguien se lo tiene que explicar y estar diluidos de tal manera para que la piel no se vea afectada…, pero si uso mucha lavandina, la primero que me va a afectar son las vías respiratorias, y ¿Cómo no me voy a contagiar de coronavirus si tengo las vías respiratorias irritadas?, nos estamos mordiendo las cola como el perro, acá tenemos un problema y nadie lo está hablando, aparecen casos que parecen, por eso es importante estar atentos a las temperaturas o fiebre…, el test del olfato es algo que suma, pero si tenemos irritación en las vías respiratorias, podemos perder olfato y hasta el gusto…” – aseguro el profesional quien agrego finalmente que DEBEMOS SEGUIR EN CUARENTENA ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >