Cómo sería la primera sesión virtual en Diputados y el reglamento que Massa propuso a la oposición

En la cámara baja no descartan una sesión presencial. El ReNaPer dispondrá la identificación por sistema biométrico y habrá tecnología de ARSAT Por Analia Argento El mismo día en que los senadores del Frente de Todos, por indicación de Cristina Fernández de Kirchner, insistieron ante la Corte con el pedido de aval para una sesión virtual, el presidente de la Cámara de Diputados , Sergio Massa, avanzó por su cuenta y anoche le propuso a la oposición un borrador de reglamento para poder realizar debates parlamentarios y votaciones a distancia. En su caso considera que la legitimidad se la da el propio cuerpo Legislativo aunque también mantiene la posibilidad de una sesión presencial, según indicaron sus allegados a Infobae. Hace un mes, cuando el Presidente decretó el aislamiento obligatorio en todo el país, la mayoría de los diputados y senadores quedaron cumpliendo la cuarentena en sus domicilios aunque los funcionarios de los distintos poderes están exceptuados y pueden circular por cumplir tareas esenciales. Tanto a Massa como a Máximo Kirchner, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, a Cristina Álvarez Rodríguez y a Cecilia Moreau se los puede ver a diario en sus despachos del Palacio del Congreso donde los trabajadores cumplen guardias mínimas y los diputados están habilitados para ir sin asesores. Desde su despacho Sergio Massa presentó a una docena de ministros que ya brindaron informes de comisión El 18 de marzo, en la previa al decreto del aislamiento obligatorio, los jefes de los bloques de diputados y senadores fueron a Casa Rosada y se reunieron con el presidente Alberto Fernández. Y el viernes los jefes de todos los bloques de la cámara baja tuvieron una teleconferencia con él, con Massa y con Máximo Kirchner, los tres desde la residencia presidencial de Olivos. Desde el principio se pusieron a disposición del Presidente para sesionar si hubiera una urgencia pero tuvieron idas y vueltas por lo que hasta ahora no hubo sesión y Fernández tomó decisiones presupuestarias y ejecutivas vía decreto de necesidad de urgencia amparado en las facultades delegadas gracias a las leyes de emergencia votadas en diciembre por el Congreso. En ese marco hubo tironeos entre oficialismo y oposición sobre si sesionar o no y de qué manera. En el Senado Cristina Kirchner evitó la convocatoria a sesión hasta que combinó con su hijo Máximo un proyecto de ley para establecer un impuesto excepcional a las grandes fortunas. Ayer le sumaron la idea de modificar el impuesto a las Ganancias para que las grandes empresas no se beneficien con compensaciones por ajuste de inflación y beneficios para Pymes. En Diputados y tras varias charlas y reuniones de Labor Parlamentaria a distancia Massa preparó un borrador junto a Graciela Camaño, del bloque Consenso Federal y, entre otros, el secretario Parlamentario, Eduardo Cergnul, y el secretario General, Juan Manuel Cheppi. En el PRO elaboraron un proyecto de modificación del reglamento los diputados Pablo Tonelli y Silvia Lospennato. En los últimos días Camaño con Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, mientras Massa hacía lo propio con Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO; José Luis Ramón, de Unidad y Equidad; Carlos Gutiérrez, vice de Eduardo ‘Bali’ Bucca en Consenso Federal; Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino y el misionero Ricardo Wellbach del Frente Renovador de la Concertación. Ritondo pidió garantías para la conectividad de los 257 diputados y computadoras encriptadas. El 18 de marzo los jefes de todos los bloques de diputados y senadores fueron a Casa Rosada Aún en emergencia o circunstancias excepcionales el Presidente de la Nación no puede decretar en materia penal, tributaria o electoral. En las actuales circunstancias, Massa entiende que se está frente a “un grave riesgo social” que habilita al Congreso a “la adopción de medidas en un marco de razonabilidad y proporcionalidad por un tiempo limitado”. “La ley 26.122 ha reglamentado un procedimiento de control para los D.N.U. dictados por el P.E.N., pero no se previó la situación inversa, cuando es el Congreso Federal el que por causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales no puede reunirse, como por ejemplo para considerar materias interdictas para el presidente”, se afirma en el escrito. Y propone modificaciones al reglamento como herramientas legales para que el Poder Legislativo ejerza sus facultades. El borrador a consideración de la oposición, incorpora reglas para las sesiones especiales “de excepción”. A saber: - En los casos de fuerza mayor, cuando los miembros ausentes superen a los miembros presentes a causa de aquéllos, para formar quórum legal será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros en la sala de sesiones remota a fin de constituir Cámara. -La sala de sesiones o recinto remoto se integrará mediante plataforma telemática que asegure la asistencia e identidad de las diputadas y los diputados, la difusión pública de los debates y las votaciones. -La comisión de Labor Parlamentaria también podrá reunirse en forma remota -Las comisiones de asesoramiento podrán solicitar incorporarse a la plataforma telemática Por otra parte, el presidente de la cámara baja comunicó a todos los bloques que el próximo jueves, en el marco de reuniones de comisión, habrá pruebas de stress al sistema para que todos puedan verificar funcionamiento de acuerdo al desarrollo acordado con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) y Arsat. “La idea es tener esto disponible y probado tal como me solicitaran a lo largo de estos días muchos de los presidentes de bloque”, respondió a las dudas por la seguridad del mecanismo. Además mandó a preparar un video instructivo en el que se indica que los diputados tendrán acceso a una aplicación a través de su usuario y contraseña. Habrá doble chequeo ya que deberán identificarse también a través de un sistema biométrico instantáneo provisto por ReNaPer, lo que asegurará su identidad y permitirá el acceso. En este caso no hay cuestionamientos: el ReNaPer trabajó con los ministerios de Seguridad en los operativos de canchas seguras de la gestión de Cambiemos identificando a los barras con prohibición de ingreso, tal como lo dijo estos días en las distintas reuniones Cristian Ritondo, ex ministro del área de María Eugenia Vidal y actualmente presidente del bloque de diputados del PRO. Una vez que el diputado o la diputada se haya identificado, visualizará en pantalla su ficha personal, el orden del día y el hemiciclo virtual con los legisladores que se hayan registrado. La aplicación permite que cada participante vote desde su computadora en su domicilio. El video explicativo termina con un mensaje: "Entre todos y todas vamos a ganar la batalla contra el COVID-19. Quedate en tu casa". Aún así Massa reiteró ante Infobae que si hubiera acuerdo entre todas las fuerzas políticas pondrá en marcha una sesión presencial y en broma ofreció hacerlo en un estadio de fútbol. La oposición propuso como opción el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires o el Centro Cultural Kirchner, al que prefieren seguir nombrando como CCK.