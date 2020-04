La Liga de Futbol del Oeste promueve la ayuda a los Hospitales de la región

Tweet La Liga de Futbol de Futbol del Oeste con sede en América, está promoviendo una campaña solidaria para ayudar a los Hospitales de Rivadavia, Carlos Tejedor y Tres Algarrobos. El Presidente de la institución, Guillermo Santos, amplió la información en Master FM 102.1 La Liga de Futbol de Futbol del Oeste con sede en América, está promoviendo una campaña solidaria para ayudar a los Hospitales de Rivadavia, Carlos Tejedor y Tres Algarrobos. Los clubes están desde hace varios días con la pelota parada bajo el pie, esperando el silbato del árbitro para comenzar el partido, y ese partido también lo juegan los clubes que componen la entidad ayudando y colaborando con los sistemas de salud, dando a conocer los CBU para que la gente pueda hacer sus aportes. Pelota parada “La verdad que la frase de la PELOTA PARADA es lo que está sucediendo hoy en día…, de todas formas, como sociedad los clubes cumplen una actividad social muy importante y ahora el club que puede y está en condiciones colaboren…, habíamos comenzado el año con una nueva Comisión, concretando proyectos importantes y varias cuestiones más interesantes y esta pandemia paro to…, si Dios quiere cunado esto pase podremos llevar a cabo estos proyectos, igualmente considero que esta situación marca un antes y un después en todos los aspectos de nuestras vidas, creemos que debemos replantearnos cierta cuestiones, deberemos pensar en otros escenarios, cada crisis es una oportunidad, por eso nosotros iniciamos esta campaña y también solicitamos a los socios de los clubes que continúen aportando porque los clubes tienen gastos fijos que tienen que seguir pagando…” Protagonistas “Veo que estamos siendo protagonistas de un gran cambio, observo muchas cosas positivas en estos momentos, nadie pensó hace 2 meses que íbamos a estar viviendo esto, en la emergencia y urgencia somos buenos, y pedimos que nos quedemos en casa porque cuando volvamos a jugar queremos estar todos y que no falte nadie, quedándonos en casa esto pasa lo antes posible y no me cabe dudas que nos dejara una enseñanza…” – aseguro el Presidente de la Liga de Futbol del Oeste, Guillermo Santos. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >