Trotta deslizó que al volver las clases podrían eliminarse los recreos

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ratificó este miércoles que «todavía no se tiene la certeza de cuándo se va a volver» a dictar clases en las escuelas y señaló que cuando eso ocurra habrá que tomar medidas para evitar contagios de coronavirus, entre las que puso como ejemplo la eliminación de los recreos.

«Todavía no se tiene la certeza de cuándo se va a volver. Estamos analizando cómo profundizar las herramientas de educación a distancia y conversando con el comité de expertos para ver la expectativa que puede llegar a haber en el mediano plazo para la vuelta física a las aulas», sostuvo el funcionario nacional. En diálogo con El Destape Radio, el integrante del Gabinete subrayó que el Gobierno tiene que «ver en qué condiciones va a ser» el regreso de los alumnos a las escuelas, ya que éso «no será de un día para el otro». En ese sentido, Trotta comentó que en algunos países se propone «la eliminación de los recreos» para evitar la acumulación de niños en los patios y así reducir el riesgo de contagio de coronavirus. «Hay un artículo interesante que comenta cómo se proyecta la vuelta a las escuelas en Dinamarca, que implica la eliminación de los recreos, cierta distancia y cantidad de estudiantes en las aulas», contó. Y agregó: «Algunas de estas cuestiones son de difícil resolución en nuestro país, porque no hay colegios que pueda duplicar el espacio físico o el personal docente para reducir la cantidad de estudiantes en las aulas». Los alumnos concurrieron por última vez a las aulas el 13 de marzo y desde el lunes 16 realizan educación a distancia, a través de cuadernillos, redes sociales, radio, televisión o la plataforma digital Seguimos Educando. (NA).