La policía no estará más en los controles de acceso a las ciudades desde este viernes

En la noche del miércoles se conoció una resolución del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires mediante la cual dispone que los efectivos de todas las Fuerzas de la Policía ya no estarán a cargo de los controles en los accesos a las ciudades, su función será la de acompañar solamente con dos efectivos como máximo de manera preventiva. En la noche del miércoles se conoció una resolución del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires mediante la cual dispone que los efectivos de todas las Fuerzas de la Policía ya no estarán a cargo de los controles en los accesos a las ciudades, su función será la de acompañar solamente con dos efectivos como máximo de manera preventiva. El comunicado, de carácter muy urgente, establece que «por expresa disposición de la Superioridad, usted deberá disponer la Notificación de todos los titulares de sus dependencias subordinadas, que a partir de las 00:00 del viernes 24 de abril del cte. año, no se autoriza la implementación de servicios vinculados a la interceptación de vehículos en tránsito y/o identificación de personas ya sea en rutas o calles de acceso a ciudades o localidades de la provincia con motivo de las restricciones sanitarias fundadas en la pandemia actual. La única tarea que realizará, será la de brindar asistencia al personal Municipal en unidad operativa de no mas de dos (02) efectivos policiales».