Juntos por el Cambio pidió que haya una sesión presencial y que la Cámara de Diputados les pague el alojamiento a los legisladores

Por Analia Argento A un mes y dos días del inicio del aislamiento social y obligatorio en todo el país, en el Congreso continúa un intercambio epistolar entre oficialismo y oposición a través del que no terminan de ponerse de acuerdo en lo que dicen coincidir: sesionar para avanzar con algunos temas clave en el marco del COVID-19. Tal vez pese más la agenda de temas que el gesto político. Esta tarde, el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio devolvió la pelota al presidente del cuerpo, Sergio Massa, que anoche les había enviado el plan de sesión virtual, las medidas de seguridad y un borrador con modificaciones al reglamento. Tras reunirse durante una hora vía teleconferencia, la UCR, el PRO y la Coalición Cívica acordaron un texto común y pidieron una sesión presencial para la semana próxima con temario a consensuar entre todas las fuerzas. Para mostrar la predisposición a participar físicamente de una sesión, Mario Negri, jefe del bloque radical, avisó que viajará desde Córdoba a Buenos Aires en los próximos días y se instalará en Capital Federal. Su par del PRO, Cristian Ritondo, y su par de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, no tienen esas necesidad (representan a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires respectivamente) mientras que Alfredo Cornejo, diputado y presidente del Comité Nacional de la UCR vive en Mendoza, provincia donde quien regrese de otro distrito, debe guardar cuarentena. “Queremos hacer saber a la ciudadanía que hoy, mediante una nueva carta dirigida a la máxima autoridad de la Cámara de Diputados, hemos ratificado nuestra vocación de sesionar para abocarnos al tratamiento de numerosos proyectos de ley. En esta tercera misiva presentada al presidente del cuerpo, Sergio Massa, hemos reiterado que nuestro interbloque no encuentra ningún obstáculo insalvable para que el Congreso pueda reunirse de manera presencial guardando los protocolos sanitarios que correspondan", manifestaron a través de una comunicación de prensa. El Centro Cultural Kirchner Los legisladores reiteraron la propuesta que ya habían hecho días atrás para sesionar en un espacio más amplio que el recinto, como centros de convenciones donde pueda respetarse el distanciamiento social necesario. No lo expresaron por escrito, pero Ritondo había sugerido el CCK. “Si bien el transporte aéreo se encuentra suspendido, una convocatoria con la suficiente antelación podría garantizar el desplazamiento de los diputados del interior del país”, aseguraron, pero esta vez pidieron específicamente que la Cámara garantice el alojamiento “permitiendo el acceso a algún hotel en la Ciudad de Buenos Aires". La razón de este subrayado, indicaron a este medio, es que los hoteles están cerrados y no todos tienen departamento disponible. Los 116 diputados que pertenecen al interbloque de Juntos por el Cambio estaban hoy enviando pedidos individuales a la Presidencia para que les tramiten un permiso especial para viajar, el alojamiento (ayudaría Horacio Rodríguez Larreta, dijeron) y autorización para que los acompañe un asesor a sus despachos. A más de un mes del inicio del aislamiento, cuando la mayoría temía al desplazamiento, cambiaron de opinión y prefieren viajar y tener al menos una sesión presencial para avanzar con el reglamento o mantener fija la modalidad habitual aunque en otro espacio. "Así como miles de argentinos realizan cada día actividades esenciales, cuidando de cumplir con las previsiones que la autoridad sanitaria recomienda, nada impide seguir esos mismos protocolos a los diputados nacionales”, señalaron el texto difundido. Sergio Massa y los presidentes de bloques en teleconferencia De todos modos advirtieron que no rechazan la iniciativa de Massa para sesionar con apoyo del ReNaPer para garantizar la identidad a distancia a través de un sistema biométrico y de ARSAT para la conectividad. “Respecto a la propuesta que en las últimas horas recibimos de la Presidencia para implementar un sistema de sesión virtual, manifestamos que no nos negamos a esa posibilidad, al contrario, veníamos solicitando con insistencia que se convoque a las comisiones de Modernización y de Peticiones, Poderes y Reglamento, ambas presididas por el oficialismo, para poder tratar las múltiples iniciativas que han presentado los legisladores y las que pueda haber elaborado la propia Presidencia. En el día de hoy hemos adelantado una serie de consideraciones técnicas y legales a la propuesta de la Presidencia y esperamos que puedan ser respondidas en el marco de las comisiones”, sostuvieron. Y agregaron: "En este contexto, volvemos a reiterar que nuestra Cámara no puede seguir sin sesionar y es por eso que le solicitamos a la Presidencia convoque a la brevedad a una reunión de labor parlamentaria para que los bloques políticos podamos hacerle llegar nuestras propuestas para una próxima sesión de tablas la semana entrante, poniéndonos a disposición para asistir a una sesión presencial hasta tanto se acuerden los mecanismos reglamentarios y técnicos que permitan eventualmente instrumentar otra modalidad”. En la tercera carta enviada en las últimas dos semanas volvieron a reclamar información sobre los convenios firmados con RENAPER y ARSAT en nombre de la Cámara “y de todo otro convenio que podría haberse firmado a los efectos de instrumentar las sesiones virtuales o telemáticas”. En la carta membretada y dirigida al Presidente del cuerpo solicitaron además el diseño de un sistema que garantice la disponibilidad de medios tecnológicos adecuados, certificados, auditados y monitoreados del mismo modo que el establecimiento de los procedimientos e instancias de aplicación de dichas tecnologías. Pidieron discutir la instrumentación técnica en comisión y le enviaron, hasta que se concrete esa reunión, una lista de preguntas técnicas y procedimentales. Finalmente reclamaron armar un Comité de Expertos que supervise esos cambios que Massa les anunció y que prometió someter a una prueba este jueves en el transcurso de las reuniones de comisiones. La misiva no está exenta de reproches. “El borrador que se nos hiciera llegar respecto al funcionamiento de sesiones telemáticas adolece de vicios en su fundamentación, falta de precisión técnica respecto a los soportes tecnológicos que se utilizarán y defectos en la redacción normativa de los mismos”. Para salvar errores solicitaron “un debate plural e informado a través de las comisiones pertinentes, receptando propuestas y aportes de todos los bloques, podría contribuir a saldar los aspectos técnicos, políticos y reglamentarios”. Sobre el trámite parlamentario para modificar el reglamento interno, cuestionaron que lo solicite el titular de la Cámara aún cuando fuera ad referendum de la votación del cuerpo. Consideran que debe pasar por comisión, votarse un dictamen y luego aprobarse en el recinto. “Es equivalente a pretender suspender la vigencia de las reglas de funcionamiento de la Cámara con la gravedad institucional que ello supondría. La inteligencia normativa del propio reglamento ofrece soluciones ajustadas a derecho que permitirían sortear los obstáculos existentes”, criticaron y pidieron una reunión de labor parlamentaria “para que los bloques políticos podamos hacerle llegar nuestras propuestas para la realización de una próxima sesión de tablas la semana entrante”. Massa encomendó a la diputada Graciela Camaño la redacción de un borrador de reglamento para analizar con los jefes de bloques en una reunión de Labor Parlamentaria donde, según destacó la referente de Consenso Federal, están todas la fuerzas políticas con representación parlamentaria. En esa reunión Juntos por el Cambio pondrá como condición para sesionar que se traten múltiples proyectos (sólo el interbloque presentó 95) y no sólo el conocido como impuesto a la riqueza que impulsa Máximo Kirchner al que su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner, le agregó ahora modificaciones al impuesto a las ganancias. Negri, Ritondo y Ferraro le informaron a Massa que la próxima semana los integrantes de la Mesa del Interbloque de Juntos por el Cambio y quienes tienen responsabilidades como autoridades de Comisión se constituirán en la Cámara de Diputados “a los efectos de solicitar su inmediato funcionamiento”. Diputados, desde el inicio del aislamiento, mantiene una guardia mínima y el ingreso está habilitado para los legisladores por cumplir una tarea considerada esencial. Los exceptuados explícitamente de asistir fueron los diputados y empleados que integran los llamados grupos de riesgo. De hecho los equipos técnicos (Sistemas y Diputados TV) trabajan tanto en el Palacio como en el Edificio Anexo en la transmisión de las sesiones de comisión de las que vienen participando, además de los legisladores, una docena de ministros nacionales. En el Congreso se encuentran a diario los secretarios de la Cámara, Sergio Massa, y las autoridades del bloque del Frente de Todos, con Máximo Kirchner a la cabeza. Distinta es la situación en el Senado donde Cristina Fernández de Kirchner habilitó más tarde la realización de comisiones a distancia pero prefirió seguir su actividad desde su departamento.