Villegas: El Frente de Todos retiró la asistencia a los comedores

Así lo expresó el concejal del bloque Carlos Pardo. Luego de que a la legisladora Sol Fernández se le impidiera ingresar a la reunión que el Ejecutivo mantuvo con los comedores e Iglesias, el Frente de Todos optó por no brindar más la asistencia que viene dando desde hace un mes para que sea el Estado municipal quien asuma esa responsabilidad. «En esa reunión con los comedores él se comprometió a asistirlos. Deseamos fervientemente que se haga cargo de sus funciones», dijo el edil. En el Frente de Todos General Villegas hay enojo y malestar. Hace 30 días que vienen ayudando a Iglesias Evangélicas y comedores con verduras, carne y la logística para entregar las viandas. No obstante, el intendente les impidió ingresar -más específicamente a la líder del espacio, Sol Fernández- a la reunión con los representantes de esas instituciones y ese gesto fue interpretado como una afrenta. «Hace un mes que estábamos sosteniendo los comedores. Por eso nos negábamos a bajarnos la dieta, porque creíamos que le estábamos dando mejor destino que el que le puede dar Campana. Veíamos que la necesidad de la gente era muy grave, así que nos contactamos con las Iglesias Evangélicas, que es la gente con mejor despliegue territorial, y nos pusimos de acuerdo para colaborar con la carne y con las verduras. En Quinta Migliore abrimos un comedor nuestro a partir de una compañera que también va a una Iglesia Evangélica, pero eso era sostenido por parte nuestra. Con las Iglesias colaborábamos con la carne y la verdura. Otra cosa que hacíamos era que los compañeros que tienen medios de transporte repartían las viandas a la gente que no podía ir y que la estaba pasando mal», explicó Pardo. «Nosotros somos concejales y no es nada malo que participemos de una reunión, pero además Sol iba representando específicamente al comedor de Migliore. Nosotros ayudamos a todos los comedores y nos pareció que podíamos participar. De acuerdo a lo que habló en la reunión el intendente se comprometió a asistir a los comedores, por lo que desde el lunes nosotros no asistiremos más. Esperamos y deseamos fervientemente que cumpla con la función que le corresponde como intendente: que es asistir a los comedores», lanzó Pardo. ¿Y si la promesa de ayuda no se cumple? ¿Los comedores se quedarían sin ayuda de ninguna clase? «No estamos seguros de que vaya a cubrir todo, así que veremos cómo se resuelve. Veremos dónde redireccionaremos las ayudas si es que no nos queda otra que seguir ayudando. Pero, en principio, vamos a colaborar hasta el lunes. Hemos asistido los 30 días corridos. La verdad que es función del intendente», concluyó.