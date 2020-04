Los intendentes del interior le pidieron a Kicillof ayuda para pagar los salarios de abril

Tweet Pidieron que los mil millones “no reembolsables” que transferirá no se distribuyan por CUD. Prometió buscar alternativas. Pidieron que los mil millones “no reembolsables” que transferirá no se distribuyan por CUD. Prometió buscar alternativas. El gobernador Axel Kicillof encaró este jueves por la mañana una conversación mediante videoconferencia con intendentes del interior bonaerense, de la que participaron además el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el ministro de Seguridad, Sergio Berni y la ministra de Gobierno, Teresa García. Las conversaciones fueron en dos tandas: la primera con jefes comunales del oficialismo y la segunda con los del interior. Cada grupo eligió dos representantes de cada una de las secciones del interior -segunda, cuarta, quinta, sexta y séptima- que plantearon distintos problemas, la mayoría surgidos del aislamiento que se estableció como medida preventiva contra la expansión del COVID 19. Los “embajadores” oficialistas fueron Ricardo Cassi (Colón) y Carlos Puglielli (San Andrés de Giles); Walter Torchio (Carlos Casáres) y Pablo Zurro (Pehuajó); Alberto Gelené (Las Flores), Héctor Olivera (Tordillo) y Jorge Paredi (Mar Chiquita), Marcelo Santillán (Gonzales Chaves) y Alejandro Acerbo (Daireaux); Hernán Ralinqueo (25 de Mayo) y Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez). Los elegidos de la oposición fueron Javier Martínez (Pergamino) y Manuel Passaglia (San Nicolás); Pablo Petrecca (Junín) y Franco Flexas (Gral. Viamonte); Maximiliano Suescun (Rauch) y Miguel Lunghi (Tandil); Facundo Castelli (Puan) y Héctor Gay (Bahía Blanca); Ezequiel Galli (Olavarría) y José Luis Salomón (Saladillo) y Julio Garro (La Plata). La agenda que plantearon tuvo que ver con “las nuevas solicitudes y protocolos para la nueva fase de administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio, como así también los alcances del decreto de asistencia financiera a los municipios”. Esto se tradujo en tres ejes principales: las solicitudes para habilitar nuevas actividades productivas, la preocupación por las medidas de seguridad -traslado de efectivos desde el Interior al Conurbano- y las medidas de asistencia para los municipios. Lo primero ya venía siendo conversado: los intendentes elevarán pedidos formales y protocolos de aplicación que serán analizados por la Provincia. En el Conurbano y en las grandes ciudades no se prevén cambios sustanciales, pero en las comunidades del interior donde no se han registrado casos puede haber una apertura gradual de la economía. Sobre lo segundo, el propio Sergio Berni intervino para llevar tranquilidad y explicar que no permitirá que los municipios queden sin efectivos de seguridad. “Se van a mandar policías a donde más se necesita, pero no se va a descuidar la guardias mínimas de policía de cada una de las localides”, fue la promesa del Ministro a los intendentes. El planteo corrió por cuenta de Ricardo Móccero, de Coronel Suárez, quien, junto a Gustavo Walker, de Pila, se consideran entre los más perjudicados por el “acantonamiento” de uniformados en el Conurbano. La medida se dictó, luego se retrotrajo, pero en algunos distritos quedó vigente. De esa conversación salió un comunicado aclarando que la Provincia tampoco se desentiende del trabajo coordinado en los controles de acceso a los distritos. Y se garantizó la prestación de servicio "de hasta 2 efectivos en cada control que estipulen los intendentes municipales, para apoyar la actividad de los inspectores locales". "El resto de los efectivos sigue prestando servicio en cada distrito. Estas alternativas fueron conversadas en las reuniones que los intendentes municipales mantuvieron con el Gobernador", se informó desde el Gobierno. En cuanto al tema económico, las preocupaciones son mayores. La mayoría de los municipios registra una caida de la recaudación local de hasta 70 por ciento, en tanto que los recursos que trasnfieren la Provincia y la Nación se resentirían entre 40 y 50 puntos, lo cual deja contra las cuerdas a la hora de pagar salarios y brindar los servicios más elementales. El Gobierno provincial implementó un fondo de asistencia de 8 mil millones que podría llegar a 12 mil millones. Los primeros mil se repartirían como ayuda directa utilizando los Coeficientes de Distribución que se usan para la coparticipación. El resto llegaría como aportes reembolsables a través del Banco Provincia u otros medios. Los intendentes calculan que el rescate a los 135 distritos debe ser de no menos de 9 mil millones. En el Conurbano cuestionan el carácter reembolsable, a pesar de que tienen tasa cero, tres meses de gracia y 18 meses para devolverlos. En el interior no lo ven tan problemático y se enfocan en que la ayuda directa se reparta de otra manera. “Le dijimos que confiamos en la capacidad de él como ordenador de la provincia, para que los fondos que recibieramos no se aplicaran solo por cud”, le dijo a este portal Jorge Paredi, intendente de Mar Chiquita quien tomó la voz por la quinta sección. “Pedimos en cambio que se tomara en cuenta la masa salarial de los municipios del interior que es muy determinante y que mayormente se destina a personal de la salud”, agregó. El problema es que si se reparten mil millones via CUD pierden todos. La mayor parte de esos fondos irá a los distritos del Conurbano y al interior llegarán a cuenta gotas. Kicillof, fiel a su estilo, se comprometió a analizar esa situación y a contemplar "otras alternativas para ser justos y equilibrados".