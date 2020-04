El drama del rivadaviense Carlos Ponce en España

Tweet Carlos Ponce está varado junto a su esposa en España y cuenta su experiencia en un estremecedor video durante la crisis del coronavirus. Carlos Ponce está varado junto a su esposa en España y cuenta su experiencia en un estremecedor video durante la crisis del coronavirus. Carlos Ponce es de América, en la provincia de Buenos Aires, y está varado junto a su esposa en Alicante (España) desde hace más de un mes. “Vinimos el 18 de febrero a visitar un familiar cuando todo esto era muy leve. Teníamos el regreso para el 18 de marzo y nos cancelaron el viaje. Nos dieron otro vuelo para el 2 de abril y lo cancelaron. Otro para el 1° de mayo y lo cancelaron. Ahora nos dieron otro para el 1° de junio pero lo más probable es que lo cancelen también”, contó. Ponce se quejó porque “nadie nos da respuesta. Somos alrededor de 8 mil argentinos que estamos en España más las 2 mil personas que vinieron a hacer la temporada de invierno a Andorra. No tenemos ayuda de alimentos ni dinero, solo una pequeña ayuda que me dio el intendente de América”. Además, contó que “estoy viviendo en una habitación que alquilé cuando vine y hoy la señora con buena voluntad nos deja estar a mi esposa y a mí”. Y aseguró que “mi esposa tiene problemas de salud y la asistencia ya no se hace cargo, porque la saqué por un mes”. “Nadie le da una respuesta a nadie. Pedimos que el Gobierno se haga cargo, nos sentimos muy abandonados. Entendemos que hay que cuidar a nuestros compatriotas, pero nosotros también lo somos, y nos dejaron a la deriva”, finalizó. Fuente: DIB < Prev Próximo >