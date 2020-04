Emprendedores proponen una solución a

Tweet “El problema de los cheques rechazados es enorme y se va a llevar puestas cientos de pymes. Ya estamos superando los 30.000 millones de pesos y superando el 15% de los cheques emitidos”, explicó ante La Tecla.info el titular de la Unión de Emprendedores de la República Argentina. Pero no se queda en la queja: también hay una propuesta. “El problema de los cheques rechazados es enorme y se va a llevar puestas cientos de pymes. Ya estamos superando los 30.000 millones de pesos y superando el 15% de los cheques emitidos”, explicó ante La Tecla.info el titular de la Unión de Emprendedores de la República Argentina. Pero no se queda en la queja: también hay una propuesta. "Más del 75% tuvo algún grado de cheques rechazados y el 17% de las empresas tuvo hasta 80% de rechazados. El banco no está preparado para prestar a una empresa que no esté produciendo. El propio sistema y los mecanismos de control dicen que si no hay alguien que les asegure ese cobro, no le pueden prestar”, señaló días atrás Pablo Dragún, economista de la UIA. En el mismo sentido, agregó que “es un problema estructural y tiene que tener una solución igual. El banco no correrá solo con el riesgo crediticio. Hay bastante responsabilidad de encontrarle la vuelta, pero se necesita una ayuda más fuerte. Es una situación inédita y no hay muchos manuales para esto", completaba. La situación es tan inédita como complicada. Por eso es que la Unión de Emprendedores de la República Argentina expresó, en un comunicado, su conformidad con las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional que generan oxígeno para monotributistas y autónomos, pero manifiesta su preocupación al no observar medidas que apunten a resolver la ruptura de la cadena de pagos. Según el Presidente de la entidad, Rodolfo Llanos, “el problema de los cheques rechazados es enorme y se va a llevar puestas cientos de pymes. Ya estamos superando los 30.000 millones de pesos y superando el 15% de los cheques emitidos”. Por eso es que además de la queja y el reclamo, también hay una propuesta. Así las cosas, la organización que representa a los emprendedores solicitó que se adopte un sistema especial de respaldo a las MiPyMEs a las cuales se les rechacen cheques por falta de fondos. La UERA propone que se materialice una excepción (respecto de los cheques rechazados) mientras dure el período de aislamiento sanitario, permitiendo por única vez el re-depósito del título, dentro de los 10 días hábiles de producido el rechazo. En caso de ser nuevamente rechazados por la misma causa, se propone que se defina una línea de préstamos de acreditación automática, en idénticas condiciones a las líneas destinadas a afrontar capital de trabajo (en cuanto a tasa de interés y amortización), siendo el FOGAR garante del monto involucrado, con el único requisito que el titular del crédito tenga al momento del rechazo situación 1 o 2 en la Central del Deudores del BCRA. Proponen que la solución conlleve un plazo de gracia de 90 días sin devengar intereses (prorrogable en caso de mantenimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio), y con los mismos incentivos para las entidades financieras que las otorguen en materia de reducción de encajes. Llanos finalizó: “hay que ir a fondo para resolver los problemas que tenemos los emprendedores, comerciantes y pymes. Suponemos que la cuarentena seguirá durante mayo y en 60 días si no encontramos junto al gobierno soluciones, se va a romper el aparato productivo”, completó el dirigente. < Prev Próximo >