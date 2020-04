Tweet Varios han sido los distritos donde se han realizado cambios en las Jefaturas de las oficinas de ANSES, y en Rivadavia el nuevo cargo lo ejerce Hernan Romero. Habló en Master FM y nos contó como surgió la posibilidad y los lineamientos de trabajo que espera llevar adelante. Varios han sido los distritos donde se han realizado cambios en las Jefaturas de las oficinas de ANSES, y en Rivadavia el nuevo cargo lo ejerce Hernan Romero. Hernán Romero es militante de Unidad Ciudadana y fue candidato a concejal en las elecciones de 2017. Es oriundo de La Plata y hace muchos años que se casó un una rivadaviense y llegó a nuestra ciudad para trabajar en la oficina de ARBA y tener su propio comercio de venta de pizzas. Desafío importante “La verdad que es un desafío importante y espero que la gestión salga como uno la pretende…, sinceramente no tenía mucha idea de que esto iba a suceder, el viernes 10 me llamaron para avisarme que había salido la opción de Anses y al otro día me estaba haciendo cargo de la oficina, de esta manera dejo el empleo en ARBA y me hago cargo de Anses…” – expreso Romero agregando que – “estamos trabajando en forma remota, las consultas las hacemos via internet, me puse en contacto con mis compañeros, estuvimos en la oficina por algunas cuestiones, se pusieron a disposición automáticamente así que una vez que esto se comience a acomodar nos pondremos a seguir trabajando como corresponde…” – aseguro el nuevo funcionario. IFE local “Ya hay 1986 beneficiarios y a partir del miércoles comenzaron a reinscribirse los que aún no habían podido hacerlo, así que seguramente superaremos en Rivadavia los 2000 beneficiarios ampliamente, la verdad que es mucha la demanda, hay una nueva disposición para reinscribirse de acuerdo a los cambios de datos que haya surgido porque hay muchos jóvenes que aun figuran como a cargo de sus padres y ya no es así, lo importante es saber que es un beneficio por familia…” – aseguro Hernan Romero, nuevo Jefe de Anses ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >