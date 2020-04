Coronavirus en Argentina: murió un hombre de 61 años en Misiones y las víctimas en el país ya son 166

Tweet Se trata de un camionero que estaba internado en un Hospital de Oberá. Es el primer fallecido por COVID-19 que registra la provincia Se trata de un camionero que estaba internado en un Hospital de Oberá. Es el primer fallecido por COVID-19 que registra la provincia El Gobierno de Misiones informó que este jueves por la noche murió uno de los 5 casos confirmados de coronavirus que había en esta provincia, por lo que el número total de víctimas fatales como consecuencia de esta enfermedad en la Argentina ya es de 166 personas. A través de su cuenta oficial de Twitter, las autoridades provinciales precisaron que el paciente tenía 61 años y se encontraba internado en el sector de Terapia Intensiva del Hospital Samic, en el departamento de Oberá. Según detalló la administración de Oscar Ahuad Herrera, el hombre padecía de una enfermedad respiratoria aguda virosis emergente, había sido el cuarto caso confirmado de COVID 19 en esta provincia y falleció cerca de las 21.30 de este jueves por una falla multiorgánica. El Ministerio de Salud de la Nación había informado unas horas antes otras seis nuevas muertes por coronavirus en el país y 147 contagios en las últimas 24 horas. Del total de esos casos, 875 (25,5%) son importados, 1.490 (43,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 722 (21%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En las últimas 24 horas se registraron 7 muertes. Son tres mujeres, de 86, 68 y 75 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y cuatro hombres, uno de 55 años, residente en provincia de Buenos Aires, otro de 76 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), uno de 59 años, residente en la provincia de Mendoza y el último informado de 61 años de Misiones. Los últimos infectados son 84 en la provincia de Buenos Aires, 37 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 en Chaco, 4 en Río Negro, 6 en Santa Fe, 2 en Córdoba, 1 en Corrientes, 1 en Mendoza, 1 en Neuquén y 1 en Tierra del Fuego. Según los últimos reportes, hasta el momento, el total de personas recuperadas es de 919. Lo que implica un 25% de los contagiados. Un porcentaje que se mantiene en el tiempo, al igual que la tasa de fallecidos, que no llega al 5% del total. Del total de casos el 49,3% son mujeres y el 50,7% son hombres. Desde el inicio del brote se realizaron 41.786 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 920,9 muestras por millón de habitantes. En tanto, el número de casos descartados según el último informe es de 32.414, por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico. Otros de los datos que destacaron desde la cartera que conduce Ginés González García es que las principales franjas etarias afectadas corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 44 años. En las últimas horas el ministro de Salud se refirió a la capacidad de testeo que tiene la Argentina y la cantidad de pruebas que posee para realizar. “La semana entrante se comprarán 300.000 pruebas para PCR, que es el elemento más contundente para probar si una persona tiene o no el virus”, aseguró. “A mí me parece que es un falso dilema plantear esto de los testeos y que hay muchas personas interesadas. Nosotros tenemos y vamos a tener muchísimos más la semana próxima, hacemos los que son necesarios hacer", aclaró. Por otra parte, dijo que el Gobierno está poniendo “especial atención” en los grupos de adultos mayores que viven en barrios vulnerables. Explicó que la decisión fue “establecer un aislamiento para todo ese grupo poblacional” con el fin de que “nadie salga o entre” de los barrios en los que viven. Y, en ese sentido, agregó: "El mismo criterio es lo que aplicaremos con los pueblos del interior, todo lo que hagamos para defender a los grupos vulnerables es poco”. Próximo >