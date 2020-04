“Es un buen momento para que los chicos hagan una caminata saludable”

Tweet La Jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y miembros del equipo que asesora al presidente, Ángela Gentile, se mostró a favor de flexibilizar la cuarentena de los menores y se habiliten salidas bajo algún formato controlado La Jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y miembros del equipo que asesora al presidente, Ángela Gentile, se mostró a favor de flexibilizar la cuarentena de los menores y se habiliten salidas bajo algún formato controlado Mientras el presidente Alberto Fernández se prepara para anunciar que la cuarentena se extenderá hasta el 10 de mayo, una de las médicas del equipo que lo asesoro se mostró a favor de flexibilizar el aislamiento de los menores y habilitar salidas bajo el control de adultos responsables. “Cuando las cosas se están flexibilizando, y sin ser exitista estamos controlando, es un buen momento para una caminata saludable o alguna salida con distanciamiento con el resto de la gente, con un adulto responsable que le explique al niño cómo hacer el distanciamiento”, destacó Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez , quien ayer se reunió con el Presidente en Olivos. En declaraciones a Radio Mitre, Gentile explicó que esa salida debe ser responsable bajo el control de un adulto. “Los chicos son rapidísimos para absorber absolutamente todos los cambios y son aún más rápidos para entenderlos, mucho más que lo que los adulto piensan”, destacó. El presidente Alberto Fernández recibió en Olivos al equipo de epidemiólogos Asimismo, Gentile advirtió que más allá del confinamiento y los niveles de flexibilización de la cuarentena, el virus avanza de todos modos. “Cada día va a haber un poco más (de casos) porque estamos en una curva ascendente. Pero queremos evitar lo de Nueva York. Si logramos que aumenten pero lento y controlado y en lugar de un pico se vaya dibujando una meseta, vamos a poder responder mejor", admitió la especialista. “Tenemos que estar convencidos y tranquilos porque los casos van a subir, pero controladamente. La pandemia para la argentina no desapareció, la estamos controlando y es lo mejor que podemos hacer dado no hay vacuna”, añadió Gentile. La pediatra estuvo ayer en Olivos junto al resto del equipo de epidemiólogos que asesora a Alberto Fernández. “Le mostramos los indicadores que uno debe ir mirando cuando se flexibilizan actividades”, dijo Gentile pero aclaró que “no se tomó ninguna determinación” Alberto Fernández se reunirá hoy con los gobernadores antes de confirmar la prórroga de la cuarentena El Presidente sigue el siguiente patrón: reunión con expertos y luego con los gobernadores, lo que hará esta tarde, a las 16, por videoconferencia. "Me parece que el Presidente quiere tener un diagnóstico de situación de salud público y a partir de ahí comenzar la ronda de consultas”, añadió la médica. En este sentido, Gentile agregó: “Hay un consenso de que la cuarentena se va a prolongar pero la fecha no la tenemos". Igualmente aclaró que habrá diferencia de acuerdo a la geografía. “No es lo mismo la cuarentena o la flexibilización de actividades en el área metropolitana donde están el 70% de los casos, que la flexibilización en Córdoba o Santa Fe, provincias que lograron aplanar la curva, o en Catamarca y Formosa que no han tenido caso”, justificó. Al mismo tiempo, la experta en salud sostuvo que la cuarentena no va a ser eterna. “Ahora lo que hay que hacer es flexibilizar y a medida que transcurren cada etapa ir aumentado el porcentaje de actividades. Hoy ya no estamos ante la misma cuarentena que comenzó el 19 de marzo, ya hay más actividades", añadió. Según explicó, esto se pude lleva a cabo porque se está testeando más y la curva está controlada. Próximo >