Una ambulancia chocó con un camión en ruta 33

El siniestro vial se produjo en horas de la tarde del viernes entre Piedritas y Cañada Seca. Una ambulancia proveniente de Rosario colisionó contra la parte trasera del acoplado de un camión. El hecho se produjo en la Ruta 33, a la altura del establecimiento Monte Largo. Según informaron fuentes consultadas, la ambulancia había dejado a una paciente en el Hospital de General Villegas y retornaba a Rosario al momento de producirse el siniestro. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos. A pesar de que la parte delantera de la ambulancia quedó destruida, el chofer resultó ileso. El conductor del camión -sería de la zona, pero su identidad no trascendió- no sufrió ninguna clase de heridas. En el lugar intervinieron Bomberos de Piedritas y Policía de Cañada Seca. Los vehículos permanecieron en el lugar de los hechos, ya que los protagonistas estaban aguardando que lleguen los seguros.