El Dr. Darío Culacciatti presentó un amparo ante la justicia de Trenque Lauquen para que habilite el trabajo de los letrados

El profesional de las leyes de América hizo la presentación en conjunto con un abogado de Pehuajó luego de esperar largamente que la SCBA habilitara la actividad judicial plena con una nueva resolución. Según Culacciatti " decidí junto al colega y amigo Alejandro Meireless de Pehuajo presentar un amparo solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución SCBA 386/20 y las que prorrogaron su vigencia (Resolución 14/20 y 18/20) que se fundó en la necesidad de adoptar medidas de carácter "extraordinario" que eviten o reduzcan la propagación del virus garantizando una prestación esencial del servicio de justicia. Disponiendo el inmediato restablecimiento de la prestación del servicio de Justicia mediante la urgente, inmediata y definitiva implementación, puesta en funcionamiento y aplicación de las modalidades de "teletrabajo" en el Departamento Judicial de T.Lauquen" Es así que se originó en el JCA departamental el expte N° 13295.- CULACCIATTI, DARIO JOSE Y OTRO C/ PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/AMPARO (INFOREC 301) que tuvo 2 despachos. El primero promisorio – declarando la apertura del proceso y traslado de rigor, el segundo desilusionante, al inhibirse de seguir interviniendo y remitirlo al JCA 1 de La Plata y unificarlo con un proceso de iguales características que previno, caratulado NIEVES, ROMÁN FEDERICO C/ PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO (INFOREC 301)", EXPTE. N° 65.339. Dario Culacciatti dijo a Master News que "Si bien el resultado no es el querido, rescato y resalto la decisión de NO ASENTIR esta feria "sine die", la vulneración del estado de derecho y desamparo de todos aquellos que vivimos de la profesión." El abogado de Rivadavia agregó en el final "Esperare que decisión toma el juzgado de La Plata y luego, seguramente les solicitare a quienes quieran adhieran a la presentación, en post de la vuelta del servicio de justicia y el estado de derecho". MIRÁ LO QUE DICE EL AMPARO PRESENTADO MIRÁ LO QUE DICE LA REMISIÓN