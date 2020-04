Massa arengó a la dirigencia del Frente Renovador en un congreso partidario virtual

Tweet "Esto no es para cagones", alentó el líder renovador en un encuentro virtual del que participaron gobernadores, intendentes y legisladores. "Esto no es para cagones", alentó el líder renovador en un encuentro virtual del que participaron gobernadores, intendentes y legisladores. Sergio Massa encabezó hoy un congreso partidario del Frente Renovador que reunió a más de 250 dirigentes a través de una videoconferencia que duró más de cuatro horas. El líder de la fuerza que integra el Frente De Todos arengó a la dirigencia renovadora, junto a quienes analizó el desarrollo de la cuarentena en el marco de la pandemia de coronavirus. Fueron parte de la reunión virtual gobernadores como Mariano Arcioni (Chubut) y Gustavo Sanz (Salta); funcionarios nacionales como Mario Meoni (ministro de Transporte), Sergio Federoviski (Secretaría de Medioambiente), José Ignacio de Mendiguren (titular del BICE), Mónica Litza (Correo Argentino) y Martín Marinucci (Trenes Argentinos), así como intendentes, legisladores y referentes de todo el país. “Esto no es para cagones”, arengó Sergio Massa desde su hogar, donde estuvo acompañado por la titular de AySA, Malena Galmarini. “Tenemos que poner la cara, el cuerpo y la pasión para sacar a Argentina del pantano que le toca vivir”, agregó. Según informaron desde el Frente Renovador, se abordaron los distintos ejes de la realidad nacional en el marco de la pandemia, con un mensaje de apoyo político al presidente al presidente Alberto Fernández y al gobierno nacional. Próximo >