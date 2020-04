Confirmaron dos nuevas muertes por coronavirus en la Argentina y el total de fallecidos asciende a 187

Tweet Lo informó el Ministerio de Salud en el reporte matutino. El total de infectados se mantuvo en 3.780 de acuerdo al último reporte oficial Según el reporte diario del Ministerio de Salud, la cantidad de víctimas fatales por coronavirus sumó dos nuevos casos: son, en total, 187 las personas que murieron en el país a causa del virus Covid-19. Los infectados, por su parte, no sufrieron modificaciones de acuerdo al último parte suministrado por la cartera de salud: 3.780, de los cuales 173 ocurrieron en las últimas 24 horas. De esos casos de contagios confirmados, hay una clasificación en rigor al origen de transmisión: 888 (23,5%) son importados, 1.641 (43,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 797 (21,1%) son casos de circulación comunitaria; el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Las dos nuevas muertes que se incorporan al último informe oficial son de una mujer de 63 años residente en la provincia de Buenos Aires y de una mujer de 93 años residente en la Ciudad de Buenos Aires. En el comunicado de ayer a la mañana, se habían comunicado tres muertes: un hombre, de 48 años, residente en la ciudad de Buenos Aires; y dos mujeres, una de 75 años, también de la Ciudad, y otra de 85 años, de La Rioja. En el informe vespertino, se notificaron seis fallecimientos más. Son tres mujeres, dos de 67 y 80 años, ambas de Capital Federal; y otra de 90 años, residente en la provincia de Córdoba. También fallecieron tres hombres, dos de 60 y 86 años, ambos de la provincia de Buenos Aires; y otro de 85 años, oriundo de Río Negro. El 66% de los fallecidos son varones, mientras que no hay prácticamente diferencias en el género de los contagiados: 50,3% los hombres, 49,7% las mujeres. La edad promedio de los contagiados se mantiene en 44 años y la media de las víctimas fatales es de 73. La tasa de incidencia (la cantidad de casos cada 100 mil habitantes) asciende a 8,36, y la tasa de letalidad (la cantidad de fallecimientos sobre los casos confirmados) es del 4,9 por ciento, de acuerdo a la información que diariamente transmite Alejandro Costa, Subsecretario de Estrategias Sanitarias. Son 22 las provincias que registraron contagios de coronavirus y solo Formosa y Catamarca siguen sin reportar infectados. Según la información del Ministerio de Salud, Salta, San Juan, La Pampa y Chubut tienen solo casos importados y en los últimos 14 días no han reportado contagios Entre Ríos, Jujuy, Salta y San Luis. Sobre esta situación recae las condiciones para flexibilizar la cuarentena que ayer anunció el presidente Alberto Fernández en cadena nacional. “Ayer dimos un paso importante en esta pandemia, pasamos una nueva fase -explicó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti-. Del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que se dictó ese 20 de marzo, pasamos a una etapa de un aislamiento administrado y ahora estamos tendiendo hasta llegar a lo que llamamos una nueva normalidad, porque todo va a tener que ser distinto: deberemos mantener cada uno de los hábitos para que podamos minimizar los riesgos y sostener los logros. Ahora entramos en etapa de segmentación geográfica”. La funcionaria se mostró optimista y enumeró una serie de indicadores. “Seguimos con los mismos monitoreos y los parámetros estables: menos del 5% de los casos confirmados están en terapia intensiva, más del 25% ya recibieron el alta y ya tenemos más de mil test por millón de habitantes”. En terapia intensiva son 139 los pacientes internados y los test realizados son 49.905, lo que equivale a 1.100 diagnósticos por cada millón de habitantes en el país. Los pacientes recuperados son 1.107: 893 recibieron el alta definitiva y 215 el alta transitoria. Próximo >