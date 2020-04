Salidas por una hora: aseguran que cada jurisdicción deberá “evaluar la dinámica”

Tweet Si bien la norma está abierta para todas las personas, incluso para factores de riesgo, cada provincia deberá “evaluar su dinámica” para el correcto funcionamiento. Se pide no salir por más de una hora y más de 500 metros, así hacerlo con barbijo e higienizarse tras el regreso al hogar. Si bien la norma está abierta para todas las personas, incluso para factores de riesgo, cada provincia deberá “evaluar su dinámica” para el correcto funcionamiento. Se pide no salir por más de una hora y más de 500 metros, así hacerlo con barbijo e higienizarse tras el regreso al hogar. Luego de que el presidente Alberto Fernández anticipara que una de las excepciones que se abrirán a partir de esta nueva fase de la cuarentena será las salidas por una hora a 500 metros de los domicilios, la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, agregó que esta medida será “evaluada” y controlada por cada una de las jurisdicciones del país. Vizzoti explicó esta mañana de domingo que el anuncio del presidente está enmarcado “en el contexto de una indicación sanitaria para esparcimiento por el impacto que tiene este aislamiento social, preventivo y obligatorio en la salud mental y emocional”. Al respecto, la funcionaria confirmó lo que se especulaba: las salidas serán únicamente de esparcimiento breve, de una hora, en donde además no se podrá utilizar el auto ni tampoco el transporte público. En este sentido, Vizzotti indicó que “cada una de las autoridades pueden evaluar la dinámica de ese permiso en función de la situación epidemiológica y organizativa de esa jurisdicción”. La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. “Estamos ante una nueva fase y un gran desafío porque no solamente va a depender el Estado nacional todas las restricciones que permanecen vigentes sino también de cada uno de nosotros y nosotras par poder seguir avanzando hacia esa etapa de nueva normalidad, en función de los nuevos hábitos, mirando a mediano plazo”, expresó la Secretaria de Acceso a la Salud. La medida rige en todo el país, incluso para adultos mayores y factores de riesgo, pero se puntualizó en la necesidad de salir con barbijos e higienizarse correctamente al regreso de los hogares. Esto incluye, el lavado de manos y de la ropa utilizada. < Prev Próximo >