Matar a la prensa para que las noticias no lleguen

Tweet Por Ricardo Novo* Desvirtuar las noticias, mentir, sembrar la incertidumbre, engañar, tratar de desviar el foco de atención son solo algunas de las prácticas a las que parece están acostumbrados algunos "personajes" que integran la Cooperativa La Comunitaria. El fin de semana cuando los rivadavienses nos enteramos del robo y los destrozos ocurridos en el Museo Histórico nos ganó una gran tristeza y al mismo tiempo sabíamos que tarde o temprano la policía local iba a esclarecer el hecho por la muy buena forma de trabajar que tienen y porque no podían estar lejos los autores. A mediatarde del sábado la policía de América nos había informado del esclarecimiento del robo y roturas y quienes eran los autores, aunque aún faltaban recuperar algunos elementos. Así es que con el correr de las horas se recuperó con ayuda mediante de Bomberos Voluntarios, un estuche en el cual se encontraba exhibido quizás lo más importante de lo robado "El facón de Zanjamora". Este estuche fue encontrado en el techo de uno de los galpones de la firma Prunder en el predio del ferrocarril. Ya en la mañana del domingo este Diario Digital pudo conocer detalles de como se recuperaron las cosas robadas y de que forma la policía logró llegar a ellas. Eso lo contamos en una nota títulada "Mujer que vive en La Comunitaria al ser llamada a declarar entregó el facón de Zanjamora" y es eso ni más ni menos lo que ocurrió. Una mujer que vive en el Galpón de la ex Casa de Aguirre por un permiso dado por La Comunitaria fue clave para la devolución del "facón de Zanjamora". Al momento de escribir la nota, que nadie nos mando a escribir ni contar y con la cual no buscamos parcializar la información ni tener intencionabilidad en contra de persona o institución alguna no sabíamos porque esa mujer estaba viviendo allí ni cuales eran los motivos que la habían llevado a ese lugar. No pasaron muchos minutos de la publicación para que comenzará a sonar mi teléfono el cual atiendo como lo hago habitualmente con todos los que llaman, aquí la primera falacia y muestra de autoritarismo de quien maneja las redes sociales de La Comunitaria al escribir "Señor Ricardo Novo, usted con su intencionabilidad en esta nota esta ocultando el trasfondo de esta noticia que es violencia de genero, emergencia habitacional y vulneración de los derechos del niño. No hubo ningún allanamiento. Comuniquese urgente con nosotros por favor ya que lo estamos llamando y no recibimos respuesta"... Esto es mentira porque fue atendido por espacio de 8 minutos. Mentiras y más mentiras...nadie mejor que una persona que trabaja hace más de 32 años en medios de comunicación para saber que los títulos que encierran estos temas (violencia de genero y vulnerabilidad de derechos en niños) se deben tratar en los ámbitos que correponden y no sacarlos a la luz en un medio de comunicación para dejar expuestos a una madre y sus hijos, cosa que si hicieron desde La Comunitaria que con tal de salvar su propio "pellejo" son capaz de crucificar a su madre. Me duele la situación que esta viviendo esta mujer (a quien no conozco) pero no por eso voy a dejar de decir la verdad y graficar la noticia tal cual sucedió y nos fue contada por fuentes confiables, que como todos saben no tenemos por que dar a conocer, porque si algo tiene el periodismo como premisa fundamental además de ir siempre por el camino de la verdad es no dar a conocer sus fuentes y protegerlas. Lo importante que quisimos destacar en la nota fue el inmediato trabajo de la policía local que llevó al esclarecimiento de lo sucedido y al recupero de las cosas y para eso contamos en detalle como fue y esto nos llevó a convertirnos en un "nuevo blanco" al cual injuriar por parte de La Comunitaria. Cuando la sociedad sufre por los ataques, destrozos y robos a los lugares históricos, el periodismo refleja las noticias y hace a veces de psicologo recibiendo infinidad de comentarios a favor y en contra los cuales son todos bienvenidos. Pero no son bienvenidos los ataques gratuitos, los ataques pensados y armados que buscan involucrarnos en algo politico y que viene de larga data como lo es la disputa que tiene La Comunitaria con el Municipio por el Galpón que están ocupando, según la justicia, de manera ilegítima a modo de "okupas" y que la comunidad les demanda devuelvan a la brevedad. He atendido y escuchado este domingo, un llamado telefónico realizado por el referente de La Comunitaria Manuel Martino y que más que un llamado me dejó la sensación de ser una comunicación de "apriete" para que cambie el título y el tenor de la nota en cuestión sin nombrar a La Comunitaria. Nada más lejos de nuestro pensamiento se encuentra esta acción, premeditada, pensada y pergeñada por alguien que vive escondiendose y usufructuando lo que es de todos los rivadavienses y aparece en situaciones como esta escudandose detrás de un llamado telefónico. Todo el mundo sabe quien es, donde y de vive Ricardo Novo... aunque dudo que muchos sepan quien es realmente MANUEL MARTINO. < Prev Próximo >