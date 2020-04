Un municipio sale a plantear su “autonomía plena”: presenta una Carta Orgánica y recurre a la Corte Suprema

Tweet Por Eduardo Médici Se trata de Castelli, donde el intendente, Francisco Echarren, presentará un proyecto de Carta Orgánica Municipal y, a la vez, planteará ante la Corte Suprema de la Nación la nulidad del capítulo municipal de la Constitución Provincial. El municipio de Castelli, distante a 144 kilómetros de La Plata, en dirección sur, puso manos a la obra para saldar una vieja deuda que la provincia de Buenos Aires mantiene respecto de sus 135 partidos: la autonomía plena, que ni siquiera la última reforma de la Constitución, sancionada en 1994, planteó seriamente. Su intendente, Francisco Echarren, que tiene 40 años y transita su tercer mandato consecutivo, anunció que presentará, en el Concejo Deliberante, un proyecto de Carta Orgánica, para dotar a su comuna de “autonomía total”. Junto al proyecto de sancionar una “constitución municipal”, concurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para anular el capítulo municipal de la Constitución bonaerense. El proyecto de Echarren consta de 240 artículos y se divide en cuatro etapas. La última, de aquí a ocho años, contempla un regimen politico, electoral, economico y administrativo propio. Si prospera, el Estado municipal tendrá poder de policia para realizar controles en diferentes materias, fijar su cañendario electoral, tener su tribunal de cuentas, su propia recaudacion, crear fiscales y defensores del pueblo y muchas decisiones que hoy concentra la Provincia. “Es una locura que nos rija una Ley Organica Municipal, que sancionó la Dictadura de 1958, donde es lo mismo La Matanza que un pequeño municipio del interior”, le dijo INFOCIELO el propio Echarren. El diagnóstico del Jefe Comunal, del Frente de Todos, no es nuevo: la mayoría de los intendentes coincide en que son los receptores de la mayor cantidad de demandas que llegan al Estado y en que no tienen capacidad de dar respuesta Mañana presento, en el Concejo Deliberante, la primer Carta Organica Municipal de la PBA que consagra la Autonomia.

En tiempos de crisis tenemos q construir un nuevo estado: agil, participativo y transparente.

No nos puede regir un dec ley general de la dictadura q tiene 60 años. — Francisco Echarren (@EcharrenF) April 26, 2020 “Este un debate que lleva 80 años, que ningun gobernador se animó a dar y que hoy cobra relevancia en medio de la pandemia y la necesidad de articular y resolver temas urgentes”, sintetizó el intendente de Castelli. “Este un debate que lleva 80 años, que ningun gobernador se animó a dar y que hoy cobra relevancia en medio de la pandemia y la necesidad de articular y resolver temas urgentes”, sintetizó el intendente de Castelli. El último viernes, el gobernador Axel Kicillof visitó la flamante sala de terapia intensiva que se instaló en Castelli para hacer frente a un eventual brote de COVID 19. Allí se enteró del proyecto de Echarren: “Le interesó; me pidió que le enviara todos los fundamentos, históricos, políticos y funcionales”, contó el intendente, que está convencido de que la autonomía de los municipios redundará en un beneficio para la Provincia: “Axel es un gran piloto, pero maneja un Ford T; hay que renovar el auto, urgente”, opinó. Para el Jefe Comunal, que gobierna un distrito de algo más de 10 mil personas, el contexto es favorable para dar el debate, y para ganarlo. “Despues del COVID 19 se viene un mundo más complejo: vamos a tener que repensar nuestro sistema sanitario, nuestra economia, la distribución de la riqueza y el sistema productivo”, analizó Echarren. “En este contexto hay que replantear el estado y la relacion de la Provincia con los municipios: no podemos seguir con una ley de hace 60 años”, insistió. La pandemia es el gatillo del debate sobre algo que, en rigor, ocurre de facto. “Tanto el presidente como el Gobernador están delegando facultades a los intendentes en todas las materias, empezando por el control de precios”, sostiene el intendente, quien considera “inexplicable” que un municipio deba esperar “tres años una convalidacion provincial para poder urbanizar, o meses una inspeccion del OPDS para cuidar el medio ambiente o incluso que no pueda tener autodeterminacion para dictatse sus propias Cartas Organicas respetando sus idiosincracias, su economia, su población y su cultura”. Para sancionar la Carta Orgánica, el proyecto debe tener el aval de la mayoría del Concejo Deliberante, pero debe ser refrendado por los vecinos mediante una consulta popular. Claro que el mayor obstáculo surge hoy del frente judicial, pero allí también Echarren es optimista respecto de un fallo a favor de la Corte Suprema de la Nación. “La jurisprudencia es fuerte y clara, hay fallos de la Suprema Corte bonaerense y de la Corte de la Nación a favor de las autonomias”, opina el Jefe Comunal, que además es abogado. Hoy, lo relativo a la constitución y el funcionamiento de los municipios se rige por ocho artículos de la Constitución Provincial, agrupados en un capítulo, que Echarren buscará declarar inconstitucional. “Estoy absolutamente convencido que la Corte nos va a dar la razón y va a consagrar la autonomía municipal para siempre. Me encantaría que Axel (Kicillof) quede en la historia grande por ser el Gobernador que les dio sus derechos a los municipios despues de 100 años”, concluyó Echarren. Próximo >