En Rivadavia se podrá realizar caminatas y andar en bicicleta cumpliendo con lo solicitado por el Ejecutivo

Este domingo por la noche el Intendente Javier Reynoso comunicó a los rivadavienses nuevas medidas a llevar a cabo durante la cuarentena social y obligatoria. Habrá lugares predeterminados para realizar actividades al aire libre. Este domingo por la noche el Intendente Javier Reynoso comunicó a los rivadavienses nuevas medidas a llevar a cabo durante la cuarentena social y obligatoria. LAS CAMINATAS Serán solo de forma terapeúticas y no deportivas (no se permitirá correr), duraran una hora y se podrá realizar una vez al día. Las personas deberán enviar un mensaje de Whatsapp al 2392 494338 para informar su salida enviando además su ubicación geográfica mediante la App de Google Maps. Deberán elegir el lugar más cercano de los 4 habilitados a su vivienda. LOS LUGARES HABILITADOS El Vivero Forestal Pascacio Moreno, el Parque Municipal 17 de Octubre, la Parquización de calle América e Independencia y la zona del Barrio Los Troncos. EL HORARIO Será de 8:00 a 16:00 horas. NOTA: Aquellos vecinos que no tengan acceso a la APP podrán concurrir directamente al Vivero Forestal con las siguientes consideraciones: Documentos terminados en número par lo harán de 13:00 a 14:30 horas, los documentos terminados en números impares de 14:30 a 16:00 horas. PARA ANDAR EN BICICLETA Se dará a conocer un circuito que se delimitará en una zona de caminos rurales y también será por espacio de 1 hora. QUE DOCUMENTOS DETERMINAN LA CIRCULACIÓN En el caso de Adultos Mayores que tengan que salir acompañados, el documento del adulto mayor determinará con su número final el día que debe salir. En el caso de los menores que deban salir acompañados de sus padres o un mayor para realizar un paseo terapeútico, el documento del menor sera el que determinará los días con su numeración final. LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO Para las localidades del distrito se manejaran las mismas reglas y medidas aunque se darán a conocer en las próximas horas los lugares OBRAS PARTICULARES El Intendente Reynoso expresó que en obras particulares podrán trabajar hasta 3 personas por obra desde este lunes EL MAPA DEL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO