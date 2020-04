Nueva modalidad para reglamentar las salidas de esparcimiento

Tweet El Intendente Municipal explicó cómo será el procedimiento para solicitar el permiso para realizar la salida de esparcimiento, diseñado a partir del anuncio brindado ayer por el gobierno nacional. Además, aclaró que el objetivo de este proceso es la realización de una actividad de índole terapéutica, no recreativa o deportiva. El Intendente Municipal explicó cómo será el procedimiento para solicitar el permiso para realizar la salida de esparcimiento, diseñado a partir del anuncio brindado ayer por el gobierno nacional. PASO A PASO PARA SOLICITAR EL PERMISO CORRESPONDIENTE: • En primera instancia, deberán enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono 02392-494338, solicitando el permiso para salir. Podrán hacerlo de lunes a domingo entre las 08:00 y las 15 hs (el horario máximo de salida es hasta las 16 hs). • Habiendo realizado el aviso correspondiente, deberán compartir su ubicación a partir de la aplicación Google Maps, para que nuestros empleados y/o funcionarios puedan hacer el seguimiento de su recorrido. • Los vecinos tendrán UNA hora diaria para hacer su salida de esparcimiento, la cual deberá ser individual, respetando una distancia mínima de 2 metros al cruzarse con otras personas. Podrán hacerla en cuatro espacios verdes asignados: 1) Vivero Municipal - 2) Barrio Las Quintas - 3) Parquización calle Independencia/América - 4) Parque Municipal 17 de Octubre • Solo será posible caminar (no correr), y durante todo el trayecto cada vecino deberá utilizar la Mascarilla Social Sanitaria. • El circuito de caminata deberá comenzarse en sentido de las agujas del reloj, disminuyendo así posibilidad de cruce con otras personas. • Quienes no cuenten con celular para realizar los pasos solicitados, solo podrán realizar su salida de esparcimiento de 13 a 16 hs. en el Vivero Municipal. De 13 a 14:30 deberán hacerlo quienes tengan DNI con terminación par; y de 14:30 a 16:00 quienes tengan impar. • En el caso de preferir realizar su salida en bicicleta, también se deberá solicitar permiso y registrar la ubicación en la aplicación. Solo se podrá transitar por la circunvalación delineada por las periferias de las diferentes localidades. • Respecto a la salida de los niños, se deberá realizar el mismo procedimiento, solicitando el permiso con sus datos, no así del adulto acompañante. • En cada localidad se dispondrá un mapa delimitando los espacios autorizados para realizar la salida. El proceso de solicitud es el mismo en todos los casos. • El permiso deberá solicitarse en cada salida de esparcimiento que el vecino desee realizar. Finalmente, el Intendente Municipal aclaró que quienes no cumplan con el procedimiento establecido, serán sancionados. En caso que la violación de la normativa sea general, la medida será suspendida, al igual que en circunstancia de presentar algún caso confirmado. Próximo >