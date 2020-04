Rivadavia en el mapa bonaerense como un municipio habilitado con salidas recreativas

Tweet El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, compartió una imagen en la que quedan detallados los lugares donde estarán habilitadas las caminatas, en los que estará prohibido por el momento y aquellos donde aún no hay una definición al respecto. En nuestro distrito se podrá realizar actividades recreativas con protocolo municipal El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, compartió una imagen en la que quedan detallados los lugares donde estarán habilitadas las caminatas, en los que estará prohibido por el momento y aquellos donde aún no hay una definición al respecto. Luego de que el Gobierno nacional oficializara el decreto que extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el próximo 10 de mayo y autorizara salidas de hasta una hora para los ciudadanos que quisieran ir a caminar cerca de sus casas, varias provincias salieron a aclarar que esta última medida no se implementará en todos sus municipios. Este es el caso de Buenos Aires, uno de las zonas más afectadas de la Argentina por el coronavirus, junto con la Capital Federal. Por esta razón, las autoridades de ambos lugares firmaron un comunicado conjunto con Santa Fe y Córdoba para advertir que solo en algunas localidades se va a autorizar esta práctica recreativa. Pocas horas más tarde, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, compartió en su cuenta de Twitter un mapa en el que se detallan los partidos en donde estarán permitidos los paseos breves, aquellos donde continuarán prohibidos y en los que todavía no hay una definición al respecto. “Para evitar la proliferación de versiones, acá pueden observar cómo se aplicará el permiso de salidas de esparcimiento en los municipios de la Provincia. Cada distrito puede modificar su situación con el correr de las horas y se irá informando”, explicó el mandatario. Además, Kicillof resaltó que cada intendente será el encargado de “comunicar a sus ciudadanos el protocolo vigente para esta actividad, como para cada una de las que se autorizan en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio”. En la imagen se puede ver que en una gran parte del conurbano la cuarentena continuará de la misma forma en la que se venía cumpliendo, sin la posibilidad de salidas recreativas. De esta forma, la nueva medida anunciada por el presidente Alberto Fernández no regirá por el momento en zonas como Vicente López, San Fernando, Escobar, San Isidro, Zárate, Luján, Avellaneda, La Matanza o San Martín, entre otros. En cambio, los paseos si quedaron habilitados en Exaltación de la Cruz, Brandsen y Marcos Paz, aunque siempre siguiendo las normas sanitarias vigentes, como mantener el distanciamiento con las otras personas y usar barbijo o cualquier elemento que tape la nariz, la boca y el mentón. El mapa completo con el detalle de cada lugar habilitado. Más alejado, ya en el interior de la provincia, la medida también fue autorizada en partidos como Baradero, Laprida, General La Madrid, Coronel Suárez, Tornquist, Villarino, Puán, Carlos Casares, General Madariaga, General Lavalle, Tordillo, Rivadavia, Leandro N. Alem y Monte Hermoso, además de otros. En cambio, ese no fue el caso de regiones como General Pueyrredón, Tandil, Olavarría, Dolores, Castelli, Chacabuco, Junín, Pergamino, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Carmen de Areco o Chacabuco, donde las personas solo podrán salir a hacer las compras o a trabajar, si es que cumplen alguna actividad exceptuada del aislamiento. Por otra parte, en el mapa también se señalaron aquellos lugares donde todavía no hay una definición sobre si se van a permitir o no las caminatas, por lo que la gente que viva en esas partes de Buenos Aires tendrá que esperar la decisión que tome cada intendente en su momento. En esta situación se encuentran, por ejemplo, Tres Arroyos, Chascomús, Mar Chiquita, Necochea, Bolivar, Roque Pérez, Lincoln, Pehuajó, 9 de Julio, Bragado, Trenque Lauquen, Saavedra y Patagones. De acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, hasta ahora en la provincia de Buenos Aires se detectaron 1331 casos confirmados de coronavirus, a los que regularmente se les suman nuevos infectados. Es la zona de la Argentina con mayor número de personas contagiadas de COVID, por lo que se esperaba que la implementación de los paseos en este distrito fuera limitada. En detalle, qué municipios de la cuarta habilitaron las salidas de esparcimiento Seis municipios ya habilitaron las salidas transitorias; y cuatro ya las prohibieron. Se espera que en las próximas horas definan también el resto de los municipios. En la cuarta sección, quienes ya habilitaron las salidas de esparcimiento son: Rivadavia, Carlos Tejedor, Carlos Casares, Leandro N Alem, General Pinto y General Viamonte. En cambio, los que ya las prohibieron son Junín, Chacabuco, Hipólito Yrigoyen y Alberti. Restan definir: Trenque Lauquen, Pehuajó, Florentino Ameghino, Chivilcoy, General Villegas, General Arenales, Lincoln, Nueve de Julio y Bragado.