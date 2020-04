Sergio Buil se expresó ante el ataque de La Comunitaria a Master News

Tweet El ex Intendente de Rivadavia por cuatro períodos y ex legislador nacional escribió en sus redes sociales sobre el robo y los destrozos al Museo Histórico creado en uno de sus mandatos al frente del municipio y allí expresó su solidaridad con El Primer Diario Digital de Rivadavia El ex Intendente de Rivadavia por cuatro períodos y ex legislador nacional escribió en sus redes sociales sobre el robo y los destrozos al Museo Histórico creado en uno de sus mandatos al frente del municipio y allí expresó su solidaridad con El Primer Diario Digital de Rivadavia LO PUBLICADO POR BUIL EN REDES SOCIALES Seguramente no es conveniente expresarme ante reacciones emocionales sin digerirlas y darme un tiempo para reflexionar, pero los cambios que tuve desde ayer y hasta este momento que me pongo a escribir me incitan a hacerlo. Durante mi gestión como intendente municipal creamos el Museo y pude sentir el fuerte significado comunitario que cada objeto que se encuentra allí tiene, por su valor histórico, significado cultural, orgullo familiar, y por tantas razones que han hecho nada más ni nada menos a la esencia de nuestra sociedad. Al enterarme de los daños en parte de la construcción y el hurto de algunos elementos me generó una mezcla de tristeza y enojo. Creí difícil recuperarlos y no podía comprender que sumado al momento especial que estamos viviendo se diera una acción que dañaba nuestro sentir rivadaviense y rompía el florecimiento de los valores solidarios y respetuosos de nuestros vecinos. A las pocas horas tuve la buena nueva que la policía recuperó los cuchillos y la guitarra hurtados, hecho que me generó alegría pero que lamentablemente no me permitió borrar totalmente la pena por la actitud delictiva y dañina de los autores del vandalismo. Hoy surgió en Masternews una nueva noticia relacionada a este hurto. El facón de Zanjamora habría sido entregado a la policía por una persona que vive en La Comunitaria, un lugar municipal que según la justicia está siendo ocupado de manera informal. Pero esta nueva noticia en sí, más allá de la opinión negativa que tengo sobre el accionar y los valores de quienes dirigen esta ´´cooperativa´´, era una noticia más relacionada al hecho concreto, hasta que los encargados de la comunicación de La Comunitaria en vez de disculparse con los Rivadavienses por estar involucrados otra vez con una situación como mínimo negativa, atacan al medio de comunicación que informa, desvirtuando lo que éste expresa en su nota y hasta enfrentando la opinión respetuosa de un familiar. Y ante esto mi amargura vuelve a surgir, porque no acepto sus aprietes, su autoritarismo, su impunidad, ni sus desvalores que van en contra de una comunidad que busca de manera continua superarse y desarrollarse bajo principios sólidos. Expreso mi total solidaridad con el periodista Ricardo Novo y repudio la acción contra la libre expresión de La Comunitaria de Rivadavia y General Pico, que por otro lado no entiendo con qué autoridad personas que son de un distrito vecino se expresan por hechos sucedidos en América. Próximo >