Campana: asesinó a su esposa a puñaladas, escapó en un auto, lo persiguieron, chocó y lo atraparon

El femicidio lo cometió este domingo un hombre de 50 años. Hoy lo indagará la fiscal. La víctima, Sandra Benítez, dos años mayor, sufrió heridas letales en el pecho, la llevaron al Hospital pero no pudieron salvarla. El agresor había estado detenido por desobedecer una restricción perimetral Una mujer de 52 años fue asesinada en las últimas horas a puñaladas en una vivienda de la localidad bonaerense de Campana, y por el femicidio detuvieron a su esposo tras chocar el auto en el que escapaba, informaron fuentes policiales. El hecho ocurrió alrededor de las 19 de este domingo en una casa ubicada en Iriart al 1100, entre Pueyrredón y Chiclana cuando la víctima, identificada como Sandra Edith Benítez (52), estaba en su vivienda y comenzó una discusión con su esposo, llamado Gustavo Di Matteo (50). En ese momento, el hombre tomó un arma blanca y atacó a puñaladas a la mujer, quien cayó al piso gravemente herida. Según las fuentes, vecinos que escucharon los gritos llamaron al número de emergencias 911 y la Policía arribó al lugar a los pocos minutos. Benítez fue trasladada de urgencia al hospital de Campana, donde murió como consecuencia de las lesiones sufridas en el tórax. En tanto, Di Matteo huyó a bordo de un auto Fiat Tipo verde y comenzó a ser perseguido por los efectivos policiales. Al llegar a la calle Lavalle al 600 el vehículo chocó contra una camioneta Fiat Ducato y fue detenido por personal del Comando de Patrullas. El hecho es investigado por la fiscal Eleonora Day Arenas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Zárate - Campana. La funcionaria judicial dispuso una serie de medidas tendientes a dilucidar el crimen, entre ellas la autopsia que se realizará en las próximas horas en la morgue judicial y tomará indagatoria al detenido. Un vocero encargado de la pesquisa dijo que la pareja convivía desde diciembre de 2019 luego que Di Matteo estuvo detenido por "desobediencia" ya que incumplió una prohibición de acercamiento sobre la mujer. Sin embargo, en la actualidad no tenía ninguna perimetral ni ninguna medida cautelar, añadieron las fuentes. En tanto, en el Facebook del acusado, el 20 de abril de 2019 había puesto que tenía "una relación" con Sandra, acompañado de la foto de ella y la que tenía en su perfil con la figura de "El Guasón. Esa imagen tenía la siguiente frase: "Ignorar es una forma de matar sin ensuciarse las manos" SI SOS VICTIMA DE VIOLENCIA DE GENERO LLAMA LAS 24 HORAS DEL DÍA A LA LÍNEA 144. La línea 144 es gratuita en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año para contención, ... Juntos podemos frenar la violencia contra las mujeres