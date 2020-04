La ex Inspectora Jefe Regional explicó porque no se repartieron los cuadernillos educativos en Rivadavia

Tweet La Prof. Viviana López envió a Master News una nota dando cuenta el porque no fueron entregados en el distrito los cuadernillos educativos enviados por provincia para ser distribuidos entre los alumnos en la crisis del COVID-19 La Prof. Viviana López envió a Master News una nota dando cuenta el porque no fueron entregados en el distrito los cuadernillos educativos enviados por provincia para ser distribuidos entre los alumnos en la crisis del COVID-19 LA NOTA Carlos Tejedor, 27 de abril de 2020 A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO DE RIVADAVIA: Como Inspectora Jefe Distrital de Rivadavia que me desempeñé desde el 1 de Marzo de 2019 hasta el 23 de Abril del presente año, quiero aclarar que siempre he defendido la EDUCACIÓN PÚBLICA, donde me eduqué y envié a mis hijos, y lo sigo haciendo en este momento que transitan por la Universidad Pública. Como Inspectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, que es mi cargo de base, siempre bregué por la igualdad, la equidad y la inclusión de todos los alumnos en las escuelas, y trabajé junto a los Directores, docentes y E.O.E., desde ambos cargos por la Continuidad Pedagógica, en este momento de crisis y en otros momentos muy silenciosos donde nadie nombra a la educación, cuando esta no aporta a los intereses políticos. Respecto a los cuadernillos que se enviaron del Ministerio de Nación, estos se recibieron el día que se había entregado la segunda edición de los cuadernillos de Provincia, es por eso que la decisión está fundamentada en la disminución de la circulación que todos sabemos que debemos tener en cuenta y en no abrumar a los alumnos con cantidades de actividades, que sabemos que desbordan a las familias afectando a todos emocionalmente. Por esta razón se programó la entrega de los cuadernillos para la próxima distribución de los alimentos. Siempre y desde cada cargo que desempeñé lo hice con el mayor de los respetos hacia los alumnos y con la mayor responsabilidad, es por esto que no voy a permitir que se cuestione mi accionar ni que me desacrediten como profesional que me considero, dentro de la Educación. Quedando a disposición de la Comunidad educativa del Distrito, los saludo atentamente. Prof. Silvia Viviana López D.N.I.: 22191479 Fotos: Imágenes ilustrativas Próximo >