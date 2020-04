La mala leche

Tweet Nuevamente y de manera vergonzosa el Frente de Todos-Somos Rivadavia junto con su aliada María Emilia de La Iglesia tratan de poner palos en la rueda al accionar municipal en el esfuerzo de gestionar esta crisis de tremendas consecuencias. No hay lugar donde participe de La Iglesia en donde no haya conflicto. Nuevamente y de manera vergonzosa el Frente de Todos-Somos Rivadavia junto con su aliada María Emilia de La Iglesia tratan de poner palos en la rueda al accionar municipal en el esfuerzo de gestionar esta crisis de tremendas consecuencias. No hay lugar donde participe de La Iglesia en donde no haya conflicto. En esta oportunidad es el fraccionamiento de leche en polvo de uso industrial que se comenzó a hacer para entregar a las personas que la soliciten. Esta leche y en este envase se viene utilizando en el Centro Complementario desde hace mucho tiempo y nadie cuestionó su uso, ACTUALMENTE SE CONSUME EN ESTA INSTITUCIÓN, de hecho la Consejera Escolar del Frente de Todos fue la que planteó la idea de usar esta leche, fraccionarla y entregarla en los bolsones. La leche cuestionada que viene en bolsas de 25 kilos, ES LA MISMA que viene en paquetes de un kilo y se compra en los diversos comercios. El envase de 25 kilos “ no podrá ser destinada al consumo humano directo” porque el código alimentario así lo establece para envases de semejante tamaño pero LA LECHE ES LA MISMA QUE SE VENDE EN ENVASES DE UN KILO Y QUE CONSUMIMOS TODOS Y ES LA MISMA LECHE CON LA MISMA CALIDAD QUE ENVÍA EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Si hubieran querido colaborar, se hubieran planteado diversas opciones en vez de denunciar, que en definitiva están denunciado a la Consejera Escolar propia, dueña de la idea. El odio expresado en los medios de comunicación esta mañana por la concejal García Duperou muestra a las claras las intenciones. En esta ocasión los chicos no van a tomar leche porque la mala intención de la oposición así lo quiso. Creemos que el camino es trabajar para garantizar los requerimientos de la población, corrigiendo los errores pero siendo muy activos en cuanto a las acciones. La oposición elige poner palos en la rueda cada vez que puede buscando generar el mayor daño posible. Así no se construye, así se destruye. Dañar las acciones públicas del municipio es dañar los intereses de los vecinos de Rivadavia. De esta crisis se sale trabajando por el otro y con la comunidad en su conjunto, priorizando la solidaridad, la mirada amplia y fundamentalmente siendo empatico con los que no pueden esperar para resolver sus necesidades inmediatas. La buena intención es la que debe imponerse, nunca el odio. Próximo >