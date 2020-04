La AFA dio por terminada la temporada: así quedó la clasificación a las Copas 2021, ¿se juegan los dos duelos pendientes?

Tweet El acceso a la Libertadores y la Sudamericana del próximo año quedó decidido por la tabla general, que incluye las 23 fechas de la Superliga y la única jornada de la Copa local que logró disputarse. De ese certamen trunco quedaron dos duelos postergados: River-Atlético Tucumán y Defensa y Justicia-Estudiantes El acceso a la Libertadores y la Sudamericana del próximo año quedó decidido por la tabla general, que incluye las 23 fechas de la Superliga y la única jornada de la Copa local que logró disputarse. De ese certamen trunco quedaron dos duelos postergados: River-Atlético Tucumán y Defensa y Justicia-Estudiantes Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, confirmó la noticia que mañana será oficial: "En la reunión de Comité Ejecutivo de este martes se dará por finalizada la temporada 2019/20 y por tabla general quedarán los clasificados a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana. Quedan abiertos las plazas que otorgaban la Copa Superliga y la Copa Argentina, que se disputarán cuando el Ministerio de Salud lo permita. Además, no habrá descensos en la temporada 19/20 y en la 20/21”. La decisión se dio luego de que los clubes le enviaran a la AFA un informe sobre su situación económica en medio de la pandemia de coronavirus, en la que incluyeron su postura al respecto. A su vez, Chiqui advirtió que los ascensos en cada categoría se definirán en la cancha. Para la clasificación a las Copas internacionales 2021 se tomarán las 23 fechas de la Superliga que ganó Boca y la primera jornada de la suspendida Copa de la Superliga. De dicha fecha quedaron dos juegos por disputarse: River-Atlético Tucumán y Defensa y Justicia-Estudiantes. “Esos partidos se jugarían, pero no modifican nada en la tabla general”, le aseguraron a Infobae desde la AFA. Así, Boca (campeón), River, Racing y Argentinos acceden al máximo certamen continental del próximo año. Y Vélez, San Lorenzo, Newell’s, Defensa y Justicia y Lanús jugarán la Sudamericana. En el caso de que efectivamente se disputen los pendientes, el Halcón podría subir en la tabla de posiciones y lograr un lugar más encumbrado a la hora del sorteo. Pero los clubes que consiguieron plaza no se modificarán. Vale aclarar que todavía no hubo resolución del Tribunal de Disciplina respecto de lo sucedido en River-Atlético Tucumán: ante un caso sospechoso de COVID-19 (Thomas Gutiérrez, jugador de la Reserva, que luego dio negativo el test) y con el fin de preservar a futbolistas y empleados, el Millonario optó por no presentarse. El certamen se terminó suspendiendo días después. “La voluntad de todos es volver a la actividad cuando las autoridades sanitarias lo permitan. Si tenemos que jugar en enero porque no tuvimos fútbol este año, jugaremos en enero”, aceptó Tapia en diálogo con TNT Sports. “Hay muchas federaciones que ya están anunciando la vuelta. Pero es triste que se festeje cuando hay menos muertes. La gran diferencia es que en Europa es verano y acá es invierno”, concluyó el ex titular de Barracas Central. TABLA FINAL Boca Juniors 51 River Plate 47* Racing Club 42 Argentinos 42 Vélez 39 San Lorenzo 39 Newells 38 Talleres (C) 37 Def y Justicia 36* Lanus 36 (+2 de diferencia de gol) Rosario Central 36 (0 de diferencia de gol) Arsenal 35 Independiente 32 Estudiantes (LP) 30* Atl Tucumán 29* Unión 28 Banfield 27 Central Córdoba (SdE) 26 Gimnasia (LP) 24 Patronato 23 Huracán 22 Aldosivi 22 Colón 21 Godoy Cruz 18 Clasificados a la Copa Libertadores Clasificados a la Copa Sudamericana *Tienen un partido pendiente Próximo >